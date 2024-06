Bombay (awp/afp) - Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a déposé une demande d'introduction en Bourse pour sa filiale en Inde, ce qui pourrait constituer une des plus grosses opérations de ce genre dans le pays, rapportent plusieurs médias samedi.

La société prévoit de mettre sur le marché 142,2 millions d'actions, représentant 17,5% de Hyundai Motor India, selon Bloomberg News, qui cite un document provisoire déposé par l'entreprise.

Bien que le prix par action soit encore incertain, la société chercherait à lever entre 2,5 et 3 milliards de dollars grâce à cette entrée en Bourse, selon des médias locaux.

La plus grosse introduction en Bourse en Inde a été celle de la compagnie publique Insurance Corporation of India, qui a permis au gouvernement de lever 2,7 milliards de dollars en vendant une participation de 3,5% en 2022.

Hyundai cherche à profiter de l'essor de marché boursier indien, qui a récemment supplanté Hong Kong pour devenir la quatrième place mondiale.

La compagnie sud-coréenne est implantée en Inde depuis plus de vingt ans et y est le deuxième constructeur en terme de ventes, alors que ses concurrents américains Ford et General Motors n'arrivent pas à percer le marché indien.

En janvier, le Times of India écrivait que Hyundai prévoyait d'investir des milliards de dollars dans le pays pour augmenter la production, lancer de nouveaux modèles et s'étendre dans le pays le plus peuplé du monde.

afp/rp