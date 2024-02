Les propriétaires d'Energia Group recherchent des conseillers pour vendre l'entreprise irlandaise de services publics dans le cadre d'une transaction qui pourrait la valoriser jusqu'à 3 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré deux sources au fait de l'opération.

Le processus de vente par le fonds d'infrastructure I Squared devrait commencer après l'été, sous réserve des conditions du marché, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat car l'information n'est pas publique.

I Squared a acquis Energia en 2016 pour 1 milliard d'euros (1,08 milliard de dollars) et a tenté sans succès de la vendre en 2018 et 2020.

Le fonds fait le pari que la croissance des bénéfices d'Energia et l'intérêt pour les services publics intégrés avec un portefeuille diversifié d'énergie renouvelable et conventionnelle attireront les acheteurs, a déclaré l'une des sources.

I Squared s'est refusé à tout commentaire mercredi. Le groupe Energia n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Energia possède des parcs éoliens terrestres d'une capacité de 309 MW en République d'Irlande et en Irlande du Nord, des centrales à turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) d'une capacité de 747 MW en Irlande, et fournit du gaz et de l'électricité à près de 800 000 clients, selon son site web.

Les investisseurs en infrastructures ou les entreprises de services publics ayant une vision positive des perspectives macroéconomiques irlandaises sont susceptibles d'être des soumissionnaires potentiels, ont indiqué les sources.

Energia, qui comptait 1 111 employés au 30 septembre, se développe également dans le secteur des centres de données avec un projet à Dublin.

La société a déclaré un bénéfice de base (Ebitda) de 145,8 millions d'euros (158,2 millions de dollars) pour le premier semestre de l'année, et a une dette nette totale de 336 millions d'euros. Elle a achevé le refinancement de deux émissions de dette en juillet, en les remplaçant par des obligations garanties de premier rang d'un montant de 600 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2028.

(1 $ = 0,9218 euros) (Reportage d'Andres Gonzalez ; Rédaction de Richard Chang)