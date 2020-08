I've got the Powell

D'habitude, les interventions du patron de la banque centrale américaine sont particulièrement attendues pendant les périodes compliquées, lorsque les financiers ont besoin de branches auxquelles se raccrocher. Cette fois, je parie qu'un certain nombre d'investisseurs préférerait que Jerome Powell enfile ses chaussures de montagne et un sac à dos bariolé pour aller crapahuter sur les hauteurs de Jackson Hole en emmenant avec lui ses copains banquiers centraux. Car Wall Street reste très à l'aise avec le contexte actuel, comme en témoignent les plus hauts dépassés une nouvelle fois hier par le Nasdaq et le S&P500 (grâce aux valeurs du Nasdaq d'ailleurs).

Mais trêve de plaisanterie. Chaque année à la fin du mois d'août, la Fed de Kansas City organise une réunion avec les banquiers centraux de la planète à Jackson Hole, une petite ville du Wyoming située dans le parc national Grand Teton. Selon les années, les interventions ont plus ou moins de portée. En 2020, les financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine distille les premiers indices sur une nouvelle doctrine monétaire vis-à-vis de l'inflation, dont le détail attendra le mois de septembre. Les regards seront donc braqués, plus que d'habitude, sur le discours de Jerome Powell cet après-midi lors du symposium de Jackson Hole.

D'autres événements importants sont à signaler aujourd'hui. D'abord, une situation de crise sur les côtes sud des Etats-Unis, en Louisiane et au Texas, avec l'arrivée à terre de l'ouragan Laura ce matin. Dans un autre registre, les autorités chinoises jouent l'apaisement face aux Etats-Unis. Après avoir confirmé une reprise du dialogue commercial, elles se sont dit prêtes à des audits communs des comptes des grandes entreprises chinoises pour rassurer les autorités de supervision américaines sur la qualité des chiffres publiés.

Les indicateurs avancés évoluent proches de l'équilibre en Europe. Et pour le clin d'oeil du titre, un clip qui fleure bon le début des années 90.

Les temps forts économiques du jour

Les marchés seront surtout intéressés par l'intervention de Jerome Powell (15h10), mais ils auront aussi à se mettre sous la dent les indices de confiance des affaires en France (8h45), une nouvelle lecture du PIB américain du second trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30). Plus les chiffres de l'immobilier ancien (16h00).

L'euro se négocie 1,1834 USD et l'once d'or à 1941 USD. Peu de variations sur le pétrole, avec un Brent à 45,72 USD et un WTI à 43,35 USD. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 0,68 % sur 10 ans. Le Bitcoin perd du terrain à 11 384 USD.

Les principaux changements de recommandations

Ahold Delhaize : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 27,70 à 28,90 EUR.

Aveva : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 4190 GBp.

Deutsche Post : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Fevertree : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2000 à 1900 GBp.

Geberit : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 365 à 385 CHF.

Homeserve : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération ligne en visant 1370 GBp.

Klépierre : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours ajusté de 17,30 à 17,10 EUR. Berenberg reste à conserver et réduit son objectif de cours de 22,30 à 18,50 EUR.

Lindt : Julius Bär démarre le suivi à l'achat en visant 82 000 CHF.

Riverstone Energy : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 313,50 GBp.

Schindler : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération ligne en visant 221 CHF.

Shell : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 1590 GBp.

Stadler Rail : Julius Bär passe de conserver à acheter en visant 47 CHF.

Tecan : Berenberg passe d'acheter à conserver malgré un objectif de cours relevé de 275 à 415 CHF.

Telefonica : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 4,90 à 4,70 EUR.

Vetropack : Research Partners passe d'acheter à conserver.

L’actualité des sociétés

En France

Publication de résultats

Bastide : sur le dernier trimestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires est en hausse de 35% à 115,2 M€, portant les revenus annuels à 382 M€, en hausse de 15,4%. La marge opérationnelle courante sera située entre 8,5 et 9% comme prévu.

Bouygues : au 1 er semestre, la baisse du chiffre d'affaires de 15% s'est traduite par une perte opérationnelle courante de 132 M€, et une perte nette part du groupe de 244 M€. Le coût de la Covid est évalué à 650 M€ sur le résultat opérationnel, redevenu positif en juin. Le groupe, qui avait annulé ses prévisions en avril, ne formule pas d'objectifs chiffrés pour 2020, mais signale qu'il redeviendra largement profitable second semestre. Les objectifs de Bouygues Telecom sont légèrement revus en baisse.

Eiffage : les revenus se sont tassés de 19,6% au premier semestre, à 6,92 Mds€, pour un résultat opérationnel courant de 262 M€, en retrait de 69%, soit une marge de 3,8% contre 9,8% un an plus tôt. Le carnet de commandes est en hausse et l'activité devrait fortement se redresser sur le second semestre, même si les comptes seront en nette baisse sur l'année entière.

HighCo : la marge brute semestrielle a baissé de 16,1% à 40,4 M€, entraînant une contraction de plus de 36% du résultat opérationnel courant, à 7,6 M€. Le résultat net part du groupe baisse de 37% à 4,13 M€. La société vise un repli d'activité de plus de 5% au second semestre et une marge opérationnelle ajustée annuelle "supérieure à 10%", alors qu'elle a atteint 17,4% au S1.

ID Logistics : la croissance organique semestrielle a atteint 2%, portant le chiffre d'affaires à 776,6 M€. La marge opérationnelle s'est établie à 2,6% et la dette a été réduite. Le management a réitéré sa confiance mais n'a pas fourni de prévisions chiffrées.

Ramsay Générale de Santé : la société ne publiera pas de comptes provisoires "compte tenu des incidences de la crise Covid-19 sur son activité", a-t-elle annoncé en marge de la publication des résultats annuels au 30 juin de sa maison mère Ramsay Health Care.

60 Millions de consommateurs brocarde plusieurs produits cosmétiques contenant des composants jugés potentiellement dangereux, appartenant à de grandes marques comme Dior (LVMH), L'Oréal ou Carrefour. Genfit réalise deux présentations orales au Congrès Digital International Liver Congress 2020, du 27 au 29 août. Drone Volt lève 1,6 M€ en émettant des OCA. Toutabo va augmenter son capital de 200 000 EUR. CGG Enrichit sa Bibliothèque de Données de la Zone Nord du Viking Graben avec un Second Azimut.

Dans le monde

Le patron de TikTok et ancien de Disney, Kevin Mayer, démissionne après les menaces de la Maison Blanche visant la société, selon les informations obtenues tôt ce matin par le Financial Times. Facebook accuse Apple de priver les applications de revenus publicitaires avec sa prochaine mise à jour, qui va limiter les possibilités pour le géant des réseaux sociaux de cibler les utilisateurs d'iPhone avec des publicités. Givaudan a fixé ses objectifs 2025. Volkswagen testera en septembre ses véhicules autonomes en Chine. Delfin, le holding de Leonardo Del Vecchio, a obtenu l'autorisation de la BCE d'augmenter sa participation dans Mediobanca, de 9,9% actuellement à un peu moins de 20%. La FDA a accordé à Abbott une autorisation d'urgence pour son mini-est Covid à 5 USD. Les données obtenues par Moderna laissent penser que son candidat vaccin permet une réponse immunitaire efficace sur les plus de 56 ans, à l'image des données déjà positives pour les plus jeunes. Builders Firstsource et BMC Stock seraient sur le point de fusionner par échange d'actions, selon Dow Jones. ITV va quitter le FTSE 100, remplacé par B&M European Value Retail.

Ça publie. VMWare, Dollar General, Lululemon, Workday, Woolworths, Flutter, Delivery Hero, Bouygues, Hal Trust, WPP, Bâloise, Rolls-Royce…

Lectures