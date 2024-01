IA : 50 milliards de dollars levés auprès du capital-risque en 2023

Il ne se passe plus un jour sans que nous évoquions l'intelligence artificielle sur Zonebourse. Si la tendance est relativement nouvelle, le paysage a déjà évolué. Alors que les start-ups du secteur trustaient les actualités il y a encore quelques mois, elles ont évolué, rapidement, en sociétés matures. Et ce sont ces dernières qui aspirent désormais le gros du financement des VC, lit-on dans CCN, un média dédié à l'univers crypto et aux techs.