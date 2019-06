IAG commande 200 Boeing 737 MAX et se dit confiant dans l'homologation de l'appareil

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le transporteur aérien International Consolidated Airlines Group a signé une lettre d'intention avec Boeing en vue d'acquérir 200 exemplaires du 737 MAX et s'est dit confiant dans la remise en service de l'appareil cloué au sol depuis plusieurs mois.

Cette commande annoncée mardi est évaluée à environ 24 milliards de dollars aux prix de catalogue. Elle porte sur des 737 MAX 8 et MAX 10, dont les livraisons doivent s'échelonner entre 2023 et 2027, a indiqué IAG. Les appareils sont destinés à plusieurs compagnies aériennes du groupe comme Vueling et British Airways.

Le 737 MAX de Boeing a été interdit de vol par les régulateurs aériens mondiaux cette année à la suite des deux accidents mortels survenus en Éthiopie et au large des côtes indonésiennes.

Le directeur général d'IAG Willie Walsh a déclaré dans un communiqué que son groupe avait "toute confiance en Boeing", anticipant une remise en service de l'avion "dans les mois à venir, après le feu vert des autorités en charge de la réglementation".

-Olivier Griffin, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed: TVA

