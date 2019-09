IBC 2019: Verimatrix met l'accent sur la simplification des solutions de sécurité et d'analyse pour une meilleure performance des réseaux vidéo

Ces solutions faciles à implémenter et à utiliser permettent une meilleure rentabilité des dépenses d'infrastructure des clients.

Regulatory News:

IBC 2019 (#5.A59) – Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, présentera à l'IBC 2019 sa vision du futur connecté avec une offre enrichie de solutions clés en main. Fidèle à sa volonté de créer une véritable valeur ajoutée en offrant à ses clients des solutions de sécurité adaptées et des perspectives commerciales fiables, l'entreprise présentera son éventail diversifié de solutions visant à simplifier la diffusion vidéo en réponse aux demandes croissantes en matière de multiprocesseur et multi formats.

“Depuis de nombreuses années, Verimatrix s'illustre en tant que fournisseur reconnu de solutions de sécurité. Nous nous appuyons sur cette confiance pour développer des solutions innovantes permettant d'éliminer les contraintes liées au déploiement et à l'utilisation de la sécurité et de l'analyse”, déclare Steve Oetegenn, COO de Verimatrix. “Les visiteurs du salon pourront apprécier comment nos solutions permettent à nos clients d'accroître la performance de leurs services vidéo et de leurs activités, ce qui peut changer la donne dans notre société actuelle.”

Points forts de notre participation :

ProtectMyApp Code Protection – Présenté pour la première fois sur l'IBC, ProtectMyApp est un service cloud qui permet aux développeurs de protéger le contenu et le code de leur application en quelques minutes via une interface web simple et rapide à utiliser. Disponible par le biais d'un service d'abonnement abordable, il protège contre la rétro-ingénierie et les activités de falsification pouvant entraîner des pertes financières potentielles et le vol de données.

Verimatrix présentera avec Phenix Real Time Solutions, leader du live streaming vidéo à grande échelle et en simultané, la première plate-forme de diffusion vidéo en temps réel avec gestion DRM. Basée sur le protocole de communication en temps réel WebRTC, la plate-forme permet de synchroniser les flux vidéo au sein des navigateurs et des applications mobiles, qui sont protégés des attaques potentielles par la technologie Code Protection de Verimatrix. Cette solution est particulièrement adaptée aux retransmissions sportives en direct et aux applications de jeux.

Everywhere Authentication – Avec ses solutions Strong Authentication et TV Authentication, Verimatrix permet aux utilisateurs d'accéder en toute simplicité et sécurité au contenu d'une application ou d'un appareil, en utilisant un processus unique d'authentification. Ensemble, ces solutions offrent un niveau de sécurité supplémentaire, tout en permettant aux abonnés d'accéder facilement aux applications tierces depuis une application gérée ou hébergée par un opérateur.

Verimatrix Multi-DRM – Pré-intégré chez de nombreux clients, cette solution assure la compatibilité avec les DRM natifs et offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que l’identification de la source, la détection de l'enregistrement vidéo, le contrôle HDCP et autres fonctions de sécurité des périphériques. Verimatrix Analytics est une fonctionnalité pré-intégrée de la solution qui prend également en charge le Watermarking côté client et côté serveur. Grâce à un modèle SaaS (Software-as-a-Service), les fournisseurs de services vidéo peuvent lancer avec succès un service OTT multi-écrans à faible investissement, capable de passer de quelques dizaines à plusieurs millions d’abonnés.

Verimatrix présentera l'intégration de sa solution Multi-DRM avec l'API SPEKE (Secure Packager Encoder Key Exchange) API développée par Amazon Web Services (AWS), qui élimine le besoin d'intégrations complexes entre les API DRM propriétaires et les crypteurs de différents fournisseurs, accélérant ainsi le déploiement des services vidéo.

Verimatrix Analytics – Au-delà de la qualité d'expérience (QoE) traditionnelle et des indicateurs de performance des utilisateurs, la solution d'analyse SaaS Verimatrix fournit des informations décisionnelles aux fournisseurs de services vidéo qui restent propriétaires des données avec un investissement minimal en capital.

Verimatrix Flexible Provisioning – Verimatrix présentera sa solution primée Flexible Provisioning qui protège et assure la mise à jour sécurisée des périphériques connectés à tout moment de leur cycle de vie, de la fabrication aux actualisations sur site via le cloud ou le réseau de distribution du client, évitant aux fabricants des étapes de sécurité physique coûteuses et lourdes à supporter.

Evènements importants:

Ven. 13 Sept. à 17h.

Verimatrix a été nominé pour sa solution d'authentification nTitleMe TV dans la catégorie « Best TV everywhere or multi-screen video ». Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie.

“Delivering the TV Everywhere Experience Users Want”

Sam. 14 Sept. à 16h10.

Lu Bolden, VP of Business Development, dévoilera comment réduire les conflits entre les fournisseurs de contenu, les opérateurs de services vidéo et les abonnés en leur offrant une expérience TV everywhere fluide diminuant ainsi le taux de résiliation.

“Future of Compression and Distribution Techniques”

Lundi 16 Sept à 16h50

Martin Bergenwall, Sr. VP Product Management, participera à la table ronde pour présenter les différentes étapes du processus de migration de la diffusion TV vers le streaming moderne grâce à l'utilisation d'ABR multicast et de la sécurité basée sur le cloud.

Sam. 14 Sept. à 7h30 à Amstelpark

L'équipe Verimatrix est fière de renouveler le parrainage de cet événement annuel au profit de l'organisation caritative mondiale Technovation (anciennement Iridescent), un organisme d'éducation mondiale à but non lucratif qui permet aux jeunes issus de minorités dans le monde, en particulier les filles, de devenir innovateurs et leaders grâce à l’ingénérie et aux technologies.

Pour de plus amples renseignements sur la présence de Verimatrix à l'IBC 2019 ou pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le site www.verimatrix.com/IBC2019. Suivez la discussion sur #IBC2019.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

