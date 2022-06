IBM met fin à ses activités en Russie et licencie des employés - mémo

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, IBM a rejoint des centaines d'autres entreprises en suspendant ses activités dans le pays. Beaucoup d'autres avaient annoncé une sortie complète de la Russie.

"Alors que les conséquences de la guerre continuent de s'accumuler et que l'incertitude quant à ses ramifications à long terme grandit, nous avons pris la décision de procéder à une liquidation ordonnée des activités d'IBM en Russie", a écrit le directeur général Arvind Krishna aux employés.

Krishna a déclaré à Reuters au début du mois dernier qu'il ne savait pas combien de temps encore l'entreprise pourrait payer ses employés en Russie compte tenu de l'escalade des sanctions.

Un porte-parole d'IBM a déclaré qu'il y avait plusieurs centaines d'employés en Russie.

"Nos collègues en Russie ont, sans que ce soit leur faute, enduré des mois de stress et d'incertitude... Je tiens à leur assurer qu'IBM continuera à se tenir à leurs côtés et prendra toutes les mesures raisonnables pour leur apporter son soutien et rendre leur transition aussi ordonnée que possible", a écrit M. Krishna.