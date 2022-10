IBM s'attend à dépasser son objectif annuel de revenus grâce à la résilience de l'élan du cloud.

Le fournisseur de logiciels et de services informatiques s'est concentré sur ce que l'on appelle le "cloud hybride" après s'être séparé de son ancienne activité d'infrastructure gérée par l'informatique et a affiché une croissance à deux chiffres dans tous ses segments et toutes ses zones géographiques, à taux de change constant, pour le troisième trimestre.

IBM, dont le chiffre d'affaires lié au cloud a augmenté de 11 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars au cours du trimestre, s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente davantage que son estimation précédente d'une croissance moyenne à un chiffre à taux de change constant.

Les experts du secteur considèrent en général que les projets de transformation numérique pris en charge par des entreprises comme IBM sont résistants en cas de ralentissement économique, car de plus en plus d'entreprises se tournent vers la technologie pour réduire leurs coûts.

Pourtant, la hausse de près de 17 % du dollar cette année réduit les bénéfices de l'entreprise, reflétant une tendance observée chez ses pairs Microsoft Corp, Accenture et Salesforce Inc qui ont également des opérations internationales tentaculaires.

IBM, qui réalise 60 % de son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis, a augmenté son estimation de l'impact du taux de change pour l'ensemble de l'année, le faisant passer de 6 % à 7 %.

La société a enregistré un impact de change de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 14,12 milliards de dollars, contre 13,51 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Bien qu'IBM soit quelque peu protégée des coupes budgétaires dans le domaine de l'informatique en raison de la nature récurrente de la moitié de ses activités, un changement dans les habitudes de dépenses pourrait frapper l'entreprise. La société de conseil en informatique Accenture a déclaré le mois dernier que les clients accéléraient les calendriers des projets.

IBM a enregistré une perte nette de 3,20 milliards de dollars, soit 3,54 dollars par action, au troisième trimestre, contre un bénéfice de 1,13 milliard de dollars, soit 1,25 dollar par action, un an plus tôt, en raison d'une charge unique et hors trésorerie d'environ 5,9 milliards de dollars liée au règlement des pensions.