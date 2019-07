ID Logistics : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par ID Logistics Group (Paris:IDL) à Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2019 :

4.860 titres ID Logistics Group

1.377.049,19 € en espèces

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité le 31 décembre 2018 :

9.040 titres ID Logistics Group

785.263,99 € en espèces

Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019, ont été exécutées :

1.248 transactions à l’achat

1.742 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

13.910 titres et 2.037.021,00 € à l’achat

18.090 titres et 2.628.806,20 € à la vente

ID Logistics Group

Société anonyme au capital de 2 821 803,50 €

Siège social : 55 chemin des Engranauds – 13660 Orgon

RCS TARASCON 439 418 922

Code ISIN : FR0010929125 – IDL

À propos d’ID Logistics Group :

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1,410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

