ID Logistics : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par ID Logistics Group (Paris:IDL) à Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

2.600 titres ID Logistics Group

1.025.256,80 € en espèces

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité le 30 juin 2021 :

4.809 titres ID Logistics Group

1.546.003,36 € en espèces

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, ont été exécutées :

1.256 transactions à l’achat

1.737 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

13.714 titres et 3.813.111 € à l’achat

15.923 titres et 4.492.364 € à la vente

Par ailleurs, en date du 3 décembre 2021, ID Logistics Group a réduit de 1.200.000 € les moyens en numéraire affectés au contrat de liquidité.

ID Logistics Group

Société anonyme au capital de 2 836 894 €

Siège social : 55 chemin des Engranauds – 13660 Orgon

RCS TARASCON 439 418 922

Code ISIN : FR0010929125 – IDL

À propos d’ID Logistics Group :

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220107005157/fr/