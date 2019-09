ID Logistics : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2019

Regulatory News:

ID Logistics (Paris:IDL) :

Le rapport financier semestriel relatif au premier semestre de l’exercice 2019 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la société :

- ID Logistics (www.id-logistics.com)

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

- Par courrier : ID Logistics Direction financière 55, chemin des Engranauds 13660 Orgon - France - Par mail : yperot@id-logistics.com - Par téléphone : +33 (0)4 42 11 06 00

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : le 24 octobre 2019, après la clôture des marchés.

A propos d’ID Logistics

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190913005319/fr/