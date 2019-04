ID Logistics : Mise à disposition du document de référence 2018

Regulatory News:

ID Logistics (Paris:IDL) annonce que son document de référence 2018 a été enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 17 avril 2019 (N°D19-0349).

Ce document est disponible sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la société : 55, chemin des Engranauds, 13660 Orgon – France.

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :

Le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ;

Le rapport financier annuel 2018

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : le 24 avril 2019, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1,410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190417005694/fr/