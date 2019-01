ID Logistics : annonce un chiffre d'affaires annuel 2018 de 1 410,3 M, en croissance de +9,3% à données comparables

Regulatory News:

ID Logistics, (Paris:IDL) (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de la logistique contractuelle, a enregistré une progression de son chiffre d’affaires qui s’établit à 374,0 M€ au 4ème trimestre de l’année 2018, en hausse de +9,2% et de +12,8% à données comparables.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : «En 2018, trimestre après trimestre, ID Logistics a accéléré la croissance de son chiffre d’affaires en France comme à l’International. Cette bonne performance permet d’envisager une nouvelle année de croissance dynamique pour 2019. »

Chiffre d’affaires, en M€ 2018 2017 Variation Variation à données

comparables* 4ème trimestre France 178,4 161,1 10,7% 10,7% International 195,6 181,3 7,9% 14,7% Total 374,0 342,4 9,2% 12,8% Cumul annuel France 685,6 632,6 8,4% 8,4% International 724,7 696,7 4,0% 10,2% Total 1 410,3 1 329,3 6,1% 9,3%

*voir annexe

ACCELERATION DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 1 410,3 M€ pour l’année 2018, en hausse de +6,1% et de +9,3% à données comparables. Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2018, ID Logistics enregistre une nouvelle accélération de la croissance de son chiffre d’affaires à 374,0 M€, en augmentation de +9,2% et de +12,8% à données comparables :

en France, la croissance s’est accélérée au cours du 4 ème trimestre à +10,7% pour finir l’année 2018 en progression de +8,4%. Elle bénéficie de la bonne dynamique des dossiers historiques et de la contribution des 6 nouveaux dossiers démarrés au cours de l’année.

trimestre à +10,7% pour finir l’année 2018 en progression de +8,4%. Elle bénéficie de la bonne dynamique des dossiers historiques et de la contribution des 6 nouveaux dossiers démarrés au cours de l’année. à l’international, la progression du chiffre d’affaires du 4ème trimestre est également soutenue avec un accroissement de l’activité de +14,7% à données comparables et de +10,2% sur l’ensemble de l’année. Tous les pays sont en croissance grâce à une bonne dynamique globale et à l’ouverture de 10 nouveaux dossiers tout au long de l’année. Après intégration des effets de change et du traitement comptable d’hyperinflation en Argentine, la progression est de +7,9% au 4ème trimestre et de +4,0% sur l’année.

NOUVEAUX CONTRATS

Le nombre d’appels d’offres auxquels le Groupe est invité à participer demeure élevé. Grâce à un positionnement commercial pertinent, ID Logistics continue à gagner ou démarrer de nouveaux contrats. A titre d’exemple :

En France , le Groupe Descours et Cabaud renouvelle sa confiance à ID Logistics en signant un second contrat pour leur plateforme logistique « Grand Ouest ». ID Logistics accompagnera ainsi son partenaire dans la transformation de son schéma logistique avec l’implémentation de plusieurs mécanisations de type radio shuttle , goods to man et des stations de picking sur un site de 24 000 m².

, le Groupe Descours et Cabaud renouvelle sa confiance à ID Logistics en signant un second contrat pour leur plateforme logistique « Grand Ouest ». ID Logistics accompagnera ainsi son partenaire dans la transformation de son schéma logistique avec l’implémentation de plusieurs mécanisations de type , et des stations de sur un site de 24 000 m². En Russie , ID Logistics poursuit le développement de ses relations avec Uniconf, un des leaders du marché russe de la confiserie avec plus de 30 usines dans le pays. ID Logistics ouvrira une nouvelle plate-forme centrale de 37 000 m² qui regroupera trois flux : centre de distribution, e-commerce et activités de co-packing.

, ID Logistics poursuit le développement de ses relations avec Uniconf, un des leaders du marché russe de la confiserie avec plus de 30 usines dans le pays. ID Logistics ouvrira une nouvelle plate-forme centrale de 37 000 m² qui regroupera trois flux : centre de distribution, e-commerce et activités de co-packing. Aux Pays-Bas , ID Logistics démarre une nouvelle plateforme pour le groupe Mediamarkt de 70 000 m2 qui combinera la distribution des 49 magasins de l’enseigne et également l’ensemble de l’activité e-commerce.

, ID Logistics démarre une nouvelle plateforme pour le groupe Mediamarkt de 70 000 m2 qui combinera la distribution des 49 magasins de l’enseigne et également l’ensemble de l’activité e-commerce. ID Logistics poursuit son expansion géographique et a ouvert avec le Chili son 18ème pays en commençant au cours du 4ème trimestre une nouvelle activité de copacking pour Unilever à Santiago. Un deuxième site de 50.000 m² sera démarré au cours du 1er trimestre 2019 pour gérer la logistique des produits alimentaires secs, hygiène et droguerie pour les marques d’Unilever.

PERSPECTIVES

Grâce à une stratégie de pure player de la logistique contractuelle, un portefeuille clients de qualité et une couverture géographique large et cohérente, le Groupe ID Logistics est bien positionné pour poursuivre sa dynamique de croissance organique.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats annuels 2018 : le 13 mars 2019, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Annexes

Variation à données comparables

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

des changements dans les principes comptables applicables;

des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

Passage des données publiées aux données comparables du chiffre d’affaires

en M€ 2017 Effet des variations

du périmètre Effet des variations du

taux de change Effet de

l’application IAS 29 Variation à données

comparables 2018 4ème trimestre 342,4 néant -3,6% +0,0% 12,8% 374,0 Cumul 12 mois 1 329,3 néant -3,0% -0,2% 9,3% 1 410,3

IAS 29 : Mise en œuvre du traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine

Les conditions pour considérer l’Argentine comme une économie hyperinflationniste au sens des normes IFRS sont désormais remplies. ID Logistics applique donc la norme IAS 29 à ses activités en Argentine à compter du 1er octobre 2018 avec une date d’effet au 1er janvier 2018.

La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs du pays en hyperinflation ainsi que son compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle. Un profit ou une perte sur la position monétaire nette est enregistré en résultat net et les états financiers de ce pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée au lieu du taux moyen pour le compte de résultat.

Effet sur les données publiées pour ID Logistics

les données publiées au titre du chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2018 intègrent l’effet de l’hyperinflation sur le chiffre d’affaires du trimestre, sans effet cumulatif ;

trimestre 2018 intègrent l’effet de l’hyperinflation sur le chiffre d’affaires du trimestre, sans effet cumulatif ; le chiffre d’affaires publié au titre de l’année 2018 intègre l’effet IAS 29 à partir du 1er janvier 2018.

L’application de l’IAS 29 a eu un impact non significatif sur la variation du chiffre d’affaires Groupe publié au 4ème trimestre 2018, et de -0,2% sur la variation du chiffre d’affaires annuel.

Effet sur les variations en données comparables pour ID Logistics

L’application d’IAS 29 à l’Argentine étant exclue des variations à données comparables, elle n’a pas d’effet sur la croissance du chiffre d’affaires à données comparables en 2018.

