ID Logistics : annonce une acquisition stratégique et étend son périmètre aux États-Unis avec le rachat des activités de Jagged Peak

ID Logistics (Paris:IDL) (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce le rachat des activités de la société américaine Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l’e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Cette acquisition constitue une opportunité stratégique exceptionnelle pour étendre la couverture géographique de notre Groupe à un nouveau continent. Au-delà du marché américain, un pays à très fort potentiel pour notre activité, cette opération témoigne de la confiance et de la satisfaction de Nespresso, un de nos clients historiques, qui nous confie la gestion de ses flux logistiques aux Etats-Unis ».

Créée en 2000 et basée à Tampa en Floride, Jagged Peak est une société de services logistiques spécialisée dans l’e-commerce, qui a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 80 M$ et compte près de 200 collaborateurs.

Jagged Peak se distingue notamment par sa capacité à déployer une offre de préparation de commandes et de distribution sur l’ensemble du territoire américain, en propre ou à travers un réseau de partenaires, grâce à une organisation efficiente et un système informatique unique. Cet outil de pilotage intégré qui comprend des modules d’OMS (order management system), de WMS (warehouse management system) et de TMS (transport management system) offre aux grands comptes e-commerce une distribution de leurs produits sur l’ensemble du territoire nord-américain en un temps record.

Une part significative du chiffre d’affaires de Jagged Peak est réalisé avec Nespresso pour ses activités B2B et B2C, y compris au travers de Market Place pour les leaders du e-commerce américains. Client historique en Europe, Nespresso se réjouit de pouvoir s’appuyer sur l’expertise d’ID Logistics et d’étendre son partenariat aux Etats-Unis, qui est l’un de ses marchés en forte croissance.

À travers cette acquisition, ID Logistics étend le périmètre de ses activités aux États-Unis, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de développement en croissance organique comme en croissance externe.

Le prix d’achat de Jagged Peak s’élève à 15 M$ et le closing de la transaction est attendu dans les prochains jours après approbation des autorités américaines compétentes.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 : le 27 janvier 2020, après clôture des marchés.

A PROPOS DE JAGGED PEAK

Jagged Peak est un fournisseur e-commerce de solutions logistiques intégrées, qui s'appuie sur une technologie et des services dédiés dans le but de créer, pour le compte de ses clients, une activité e-commerce évolutive et qui améliore l'expérience client. Sa technologie e-commerce, ses services de marketing digital, son expertise dans la gestion de place de marché et son infrastructure logistique pour la gestion des commandes apportent l’efficacité pour aider les clients à commercialiser rapidement leurs produits.

La société fournit une solution complète et pilotée qui prend en charge l'ensemble des opérations. Elle propose également des solutions personnalisées qui prennent en charge des fonctions spécifiques. Quels que soient les besoins, le portefeuille d'offres et l’équipe d'experts de Jagged Peak créent le levier adéquat pour les clients pour délivrer une croissance optimale et procurer un avantage concurrentiel fort.

À PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1,410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

