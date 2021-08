ID Logistics : bonne progression des résultats sur le premier semestre 2021, dans la continuité de l'exercice 2020

Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) (Paris:IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, présente ses résultats du premier semestre 2021 avec un chiffre d’affaires en hausse de +15,0% à 893,1 M€ et un résultat opérationnel courant de 27,7 M€ en progression de +38%, soit un gain de marge de 50 bps.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « La croissance du premier semestre 2021 s’est accélérée avec une hausse de +17,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2020, qui avait lui-même démontré la forte résilience du modèle d’ID Logistics (+4,3% par rapport à 2019 malgré la pandémie). La rentabilité opérationnelle du Groupe progresse plus rapidement que son activité : le résultat opérationnel courant augmente de +38% en raison de la montée en productivité des sites démarrés ces deux dernières années et de la bonne maîtrise des coûts de démarrage des nouveaux dossiers. Le Groupe continue de renforcer son positionnement dans l’e-commerce qui atteint désormais 27% de l’activité ce semestre et poursuit la gestion rigoureuse de sa trésorerie et de ses investissements ».

En M€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d’affaires 893,1 776,6 +15,0% EBITDA 117,9 97,5 +20,9% En % du chiffre d’affaires 13,2% 12,6% +60 bps Résultat opérationnel courant 27,7 20,1 +37,8% En % du chiffre d’affaires 3,1% 2,6% +50 bps Résultat net consolidé 14,8 6,5 x2,3 En % du chiffre d’affaires 1,7% 0,8% +90 bps

ACTIVITÉ SOUTENUE AU 1ER SEMESTRE 2021 AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE +15,0%

Le chiffre d’affaires d’ID Logistics s’établit à 893,1 M€ au 30 juin 2021, en hausse de +15,0% et de +17,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2020 qui avait lui-même enregistré une croissance de +4,3% :

- En France, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’établit à 376,7 M€ en croissance de +9,5% par rapport au 1er semestre 2020.

- A l’international, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’établit à 516,4 M€ en hausse de +19,4% par rapport au 1er semestre 2020. Cette performance intègre un effet de change globalement défavorable, notamment en Amérique Latine et un effet de périmètre lié à la fin des activités en Chine en 2020.

Retraitée de ces éléments, la hausse du chiffre d’affaires est de +24,6% au cours du semestre écoulé.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN PROGRESSION DE +38% À 27,7 M€

ID Logistics poursuit l’amélioration de son résultat opérationnel courant, en croissance de +38% à 27,7 M€ pour le 1er semestre 2021 contre 20,1 M€ en 2020, et de sa marge opérationnelle courante (en progression de 50 points de base à 3,1%) :

- En France, le résultat opérationnel courant rebondit à 13,5 M€ au 30 juin 2021, soit 3,6% du chiffre d’affaires, à comparer à 9,7 M€ et 2,8% en 2020. Le 1er semestre 2020 avait été impacté par des surcoûts directs et indirects liés à la crise sanitaire de la Covid-19 (masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, perte de productivité) qui sont désormais plus limités et mieux appréhendés. La montée en productivité des sites démarrés en 2019 et 2020 et la bonne maîtrise des coûts de démarrage des nouveaux dossiers depuis le début de l’année contribuent également à l’amélioration des résultats.

- À l’international, le résultat opérationnel courant continue sa progression à 14,2 M€ au 30 juin 2021, soit une marge de 2,7%, contre 10,4 M€ et 2,4% en 2020. Comme pour la France, les effets de la crise Covid sur les résultats du 1er semestre 2020, notamment en Espagne, ne se sont pas reproduits dans les mêmes proportions au 1er semestre 2021. Au-delà de cet effet spécifique, les dossiers récents améliorent globalement leur productivité par rapport à 2020 et compensent le coût des démarrages du début 2021.

DOUBLEMENT DU RÉSULTAT NET À 14,8 M€

Au cours du 1er semestre 2021, le Groupe n’a pas enregistré de charges non courantes qui s’élevaient à 1,5 M€ sur le 1er semestre 2020 dans le cadre de l’arrêt des activités en Chine. Dans le même temps, le résultat financier s’améliore et la charge d’impôt bénéficie de la baisse du taux de cotisation de la CVAE qui a généré une économie de 1,2 M€ sur les 6 premiers mois de 2021.

Le bénéfice net consolidé ressort ainsi à 14,8 M€ au 30 juin 2021, soit +127% par rapport au S1 2020 (6,5 M€).

BONNE GESTION DE LA TRÉSORERIE ET MAINTIEN D’UNE FORTE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT

La trésorerie générée par les activités après prise en compte des investissements opérationnels s’est élevée à 72,0 M€ au 1er semestre 2021 contre 97,5 M€ au 1er semestre 2020 :

- Elle a bénéficié de l’amélioration des résultats et en particulier de l’Ebitda qui progresse de 20,4 M€ sur la période.

- Le Groupe n’a pas utilisé les mesures gouvernementales autorisant le report de paiement de certaines cotisations sociales qu’il avait activé par précaution au premier semestre 2020 pour un montant de 20,5 M€, intégralement remboursé sur le 2ème semestre 2020.

- La gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement qui avait permis pendant la crise sanitaire de réduire de 4 jours le délai moyen d’encaissement client sur le 1er semestre 2020, générant 18,7 M€ de trésorerie courante s’est poursuivie et a permis de maintenir le besoin en fonds de roulement stable depuis le début de l’année 2021.

- Depuis le début de l’année 2021, les investissements opérationnels s’élèvent à 41,0 M€ et correspondent essentiellement aux nouveaux dossiers e-commerce en cours de démarrage (matériel informatique, solutions mécanisées, …) alors qu’au 1er semestre 2020, ID Logistics et ses clients avaient adopté une logique d’investissements sélective et progressive, limités à 26,9 M€.

Début 2020, ID Logistics avait finalisé le refinancement du solde de ses dettes d’acquisition par un nouveau crédit de 100 M€ sur 5 ans avec son syndicat bancaire historique, bénéficiant de meilleures conditions financières comparées aux prêts refinancés et des remboursements très progressifs. Cette opération s’était traduite par un apport net de trésorerie courante de 30,4 M€ sur le 1er semestre 2020. A cette occasion, le Groupe avait également conclu un crédit revolving de 50 M€ sur 5 ans, non utilisé à ce jour.

Compte tenu de ces éléments et après le paiement des dettes locatives (IFRS 16) et autres variations, le Groupe dispose d’une trésorerie courante nette de 139,6 M€ au 30 juin 2021, et la dette financière nette est limitée à 66,9 M€, soit 0,7x EBITDA hors IFRS 16.

PERSPECTIVES

Conformément à son plan de marche, ID Logistics entend s’appuyer sur ses bonnes performances et sur son fort positionnement dans l’e-commerce pour poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19. Le Groupe rappelle que ses résultats bénéficient traditionnellement d’une saisonnalité plus favorable au second semestre. Il demeure attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Note complémentaire : le Conseil d’Administration a arrêté les comptes semestriels le 25 août 2021 et les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : le 25 octobre 2021, après la clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Compte de résultat simplifié

En M€ S1 2021 S1 2020 France 376,7 344,1 International 516,4 432,5 Chiffre d’affaires 893,1 776,6 France 13,5 9,7 International 14,2 10,4 Résultat opérationnel courant 27,7 20,1 Amortissement relations clients (0,6) (0,6) Charges non courantes - (1,5) Résultat financier (5,8) (6,9) Impôts (6,8) (5,1) Entreprises associées 0,3 0,5 Résultat net consolidé 14,8 6,5 dont résultat net part du groupe 12,9 5,3

Flux de trésorerie simplifié

En M€ S1 2021 S1 2020 EBITDA 117,9 97,5 Variation de BFR 0,0 38,7 Autres variations (4,9) (11,8) Investissements opérationnels (41,0) (26,9) Trésorerie générée par les opérations 72,0 97,5 Emissions (remboursements) net d’emprunts 1,0 30,5 Remboursement de dette locative (IFRS 16) (75,0) (65,9) Autres variations (2,4) (4,0) Augmentation (réduction) de la trésorerie courante (4,4) 58,1 Trésorerie courante à l’ouverture 144,0 90,5 Trésorerie courante à la clôture 139,6 148,6

Définitions

Données comparables : variation excluant l’impact :

- des variations de périmètre (la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période);

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change (chiffre d’affaires des différentes périodes calculé sur la base de taux de change identiques, les données publiées de la période précédente étant converties au taux de change de la période en cours).

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles Dette financière nette : Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Dette nette :Dette financière nette augmentée de la dette locative au titre de la norme comptable IFRS 16

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210825005615/fr/