ID Logistics finalise l'acquisition de GVT Transport & Logistics au Benelux

Suite au protocole d’accord signé le 9 novembre 2021, ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL), un des leaders Européens en logistique contractuelle annonce ce jour la finalisation de l’acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics, la division transport et logistique de GVT Group of Logistics.

GVT Transport & Logistics gère 12 sites, emploie plus de 750 professionnels, loue 200 000 m² d'entrepôts et dispose d'une flotte de 285 camions aux Pays-Bas et en Belgique. Son campus logistique principal à Tilburg est stratégiquement situé à une courte distance d'importants ports et aéroports, et d'une bonne accessibilité par eau, rail et route pour de nombreux fabricants internationaux basés dans cette région. GVT Transport & Logistics sert un portefeuille de clients diversifié, principalement des sociétés internationales de distribution de produits électroniques et non alimentaires de premier ordre.

GVT Transport & Logistics et ID Logistics coopèrent avec succès au Benelux depuis de nombreuses années. Les deux sièges sociaux sont basés à Tilburg. Le rapprochement des deux sociétés offrira des services logistiques uniques et une forte visibilité sur ce marché stratégique.

Eric Hémar, PDG d’ID Logistics, remercie les équipes d’ID Logistics et ses conseils : Hogan Lovells en France pour le corporate M&A (Jean-Marc Franceschi, Arnaud Deparday) et la Concurrence (Eric Paroche, Victor Levy), Stibbe au Benelux (Eva Das, Reinout de Boer, Omar El Gachi, Nathan van Rooijen, Stephanie Kleefstra) pour les due diligences légales et fiscales et 8Advisory Belgique (Philippe Fimmers, Edouard Decamp) pour les due diligences financières.

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 : le 25 janvier 2022, après clôture des marchés.

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

