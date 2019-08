ID Logistics : nouveau semestre de croissance de l'activité et des résultats

Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce ses résultats du 1er semestre 2019 avec un chiffre d’affaires de 744,5 M€ en augmentation de 10,9% et de +9,4% à taux courant, un résultat opérationnel courant en hausse de +31% à 19,5 M€ et un résultat net stable à 6,6 M€.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : «ID Logistics continue d'afficher de bons résultats pour ce 1er semestre 2019 en raison de la forte demande des clients d’organisations logistiques performantes. Notre positionnement de Pure Player nous permet ainsi de maintenir une croissance solide et d'accroître notre rentabilité. Nous comptons poursuivre dans cette voie : accroître la satisfaction de nos clients, élargir notre portefeuille d’activités et poursuivre notre déploiement géographique. »

Principaux indicateurs financiers

En M€ S1 2019 S1 2019 Hors IFRS 16* S1 2018 Chiffre d’affaires 744,5 744,5 680,4 EBITDA 95,3 32,6 27,5 En % du chiffre d’affaires 12,8% 4,4% 4,0% Résultat opérationnel courant 19,5 17,2 14,9 En % du chiffre d’affaires 2,6% 2,3% 2,2% Résultat net consolidé 6,6 8,2 7,4 En % du chiffre d’affaires 0,9% 1,1% 1,1% 30/06/2019 30/06/2019 Hors IFRS 16* 31/12/2018 Dette nette 411,8 81,9 63,0 Capitaux propres 196,9 198,5 189,8

*norme comptable IFRS 16 applicable sur les contrats de location à partir du 1er janvier 2019 (voir annexe)

Croissance soutenue du chiffre d’affaires

Sur ce 1er semestre, ID Logistics réalise un chiffre d’affaires de 744,5 M€ en augmentation de +9,4% et de +10,9% à taux de change constant.

- En France, le chiffre d’affaires s’établit à 349,0 M€ en progression de +5,6% par rapport au 1er semestre 2018. La croissance est essentiellement portée par les nouveaux dossiers démarrés en 2018 et depuis le début de l’année 2019.

- A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 395,5 M€ en hausse de +13,1% par rapport au 1er semestre 2018. Après retraitement d’un effet de change défavorable et du traitement comptable d’hyperinflation en Argentine, la croissance organique est de +16,0%. Ainsi, la contribution des nouveaux dossiers de 2018 et 2019 ainsi que des effets prix et volumes globalement positifs compensent très largement les effets défavorables de l’évolution des devises. La performance de l’international est principalement tirée par l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.

Hausse du résultat opérationnel courant

Le Groupe enregistre une nouvelle amélioration de sa rentabilité opérationnelle : le résultat opérationnel courant ressort au 30 juin 2019 à 19,5 M€, soit une marge opérationnelle de 2,6% en progression de +31% par rapport au 30 juin 2018. Il bénéficie de l’effet de l’application de la norme comptable IFRS 16 en 2019. Retraité de ce montant, le résultat opérationnel courant est de 17,2 M€, en hausse de +15,4% par rapport au 1er semestre 2018 :

- En France, la marge opérationnelle courante retraitée de l’IFRS 16 est ainsi à 3,7% au 30 juin 2019 par rapport à 3,6% à la même date en 2018. Elle poursuit son amélioration graduelle, tout en maîtrisant les coûts des nouveaux dossiers démarrés en 2019 et en absorbant l’effet défavorable de la fin du CICE.

- A l’international, la marge opérationnelle courante retraitée de l’IFRS 16 est de 1,1% en progression par rapport au 1er semestre 2018. La montée de la productivité des dossiers existants permet de compenser les coûts de démarrage des nouveaux dossiers en lien avec la forte hausse d’activité et un effet devise qui reste défavorable pour environ – 0,3 M€.

Amélioration du résultat net hors IFRS 16

Le résultat net semestriel ressort en légère diminution à 6,6 M€ contre 7,4 M€ au 1er semestre 2018. Il intègre un effet défavorable de -1,6 M€ dû à l’application de la nouvelle norme comptable IFRS 16. Retraité de ce montant, il ressortirait à 8,2 M€, en hausse de +10,8%.

Bonne génération de trésorerie et structure financière solide

Dans la continuité du 2nd semestre 2018, l’amélioration de l’EBITDA, combinée à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement, a contribué à l’accroissement de la trésorerie générée par les opérations. Celle-ci est consacrée aux investissements qui ont augmenté à 36,7 M€ au 1er semestre 2019, à comparer à 23,2 M€ l’année dernière. Ils concernent pour l’essentiel des investissements sur des nouveaux dossiers démarrés sur les 12 derniers mois ou à démarrer dans les 12 prochains mois, avec une composante mécanisation de plus en plus importante à la demande des clients.

A fin juin 2019, la dette financière nette a augmenté à 81,9 M€ hors IFRS 16 à comparer à 63,0 M€ au 31 décembre 2018. Après prise en compte des dettes locatives au titre de l’application de la nouvelle norme comptable IFRS 16, la dette nette ressort à 411,8 M€. Elle représente 1,0x l’EBITDA hors IFRS 16 (2,0x y compris IFRS 16), traduisant la forte capacité d’investissement d’ID Logistics.

Perspectives

La croissance du chiffre d’affaires se poursuivra sur l’exercice en cours. Conformément à la saisonnalité de son activité, ID Logistics devrait enregistrer une augmentation de sa rentabilité au 2nd semestre par rapport au 1er semestre.

Note complémentaire :

Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées ; le rapport de revue sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

Prochaine publication

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : le 24 octobre 2019, après la clôture des marchés.

A propos d’ID Logistics

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Annexe

IFRS 16 « contrats de location »

L’IFRS 16 est une nouvelle norme comptable relative aux contrats de location, applicable depuis le 1er janvier 2019. Cette norme impose de comptabiliser :

- Au passif, une dette locative correspondant aux engagements de location donnés par le Groupe dans le cadre de ses activités (location d’entrepôt et de matériel ou équipement de manutention)

- A l’actif, un droit d’utilisation correspondant aux engagements de location donnés par les clients au Groupe

- Au compte de résultat, les loyers des biens et équipements loués sont désormais comptabilisés comme des amortissements

Compte de résultat simplifié

En M€ S1 2019 S1 2019 Hors IFRS 16* S1 2018 France 349,0 349,0 330,6 International 395,5 395,5 349,8 Chiffre d’affaires 744,5 744,5 680,4 France 13,2 12,9 11,8 International 6,3 4,3 3,1 Résultat opérationnel courant 19,5 17,2 14,9 Amortissement des relations clientèles (0,6) (0,6) (0,6) Résultat financier (7,6) (3,0) (2,3) Impôts (5,0) (5,7) (4,7) Entreprises associées 0,3 0,3 0,1 Résultat net consolidé 6,6 8,2 7,4 dont résultat net part du groupe 5,5 6,8 6,0

Flux de trésorerie simplifié

En M€ S1 2019 S1 2019 Hors IFRS 16* S1 2018 EBITDA 95,3 32,6 27,5 Variation de BFR et autres (13,1) (13,1) 2,9 Investissements nets (36,7) (36,7) (23,2) Trésorerie générée (consommée) par les activités 45,5 (17,2) 7,2 Emissions (remboursements) net d’emprunts (1,5) (1,5) (1,9) Remboursement de dette locative (IFRS 16) (58,1) n/a n/a Autres variations (6,3) (1,7) 0,4 Augmentation (diminution) de la trésorerie courante (20,4) (20,4) 5,7 Trésorerie courante à l’ouverture 105,7 105,7 90,1 Trésorerie courante à la clôture 85,3 85,3 95,8

Définitions

Données comparables : variation excluant l’impact :

- des variations de périmètre (la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période);

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change (chiffre d’affaires des différentes périodes calculé sur la base de taux de change identiques, les données publiées de la période précédente étant converties au taux de change de la période en cours).

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles Dette financière nette : Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Dette nette : Dette financière nette augmentée de la dette locative au titre de la norme comptable IFRS 16

