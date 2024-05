Ce petit fonds PEA-PME n’a pas quitté notre sélection des meilleurs fonds small caps depuis son entrée en février 2023. Il venait d’avoir 5 ans. Malgré une performance récente plus mitigée, Refinitiv Lipper vient de le désigner comme meilleur fonds de sa catégorie sur 5 ans.

Pouvez-vous nous rappeler les particularités de votre fonds et faire un point sur vos tops et flops ?

"Idam Small Euro est un fonds investi dans la zone Euro, pour moitié en France, avec une capitalisation médiane d’un peu plus de 500M€. Ce dernier point nous a clairement pénalisé depuis début 2022, les performances boursières, et dans une moindre mesure financière des sociétés, étant corrélées à leur taille. Avec 50 à 60 titres et des lignes rarement pondérées au-delà de 3%, nous cherchons à réduire autant que possible le risque spécifique du portefeuille et monitorons de près le poids de chaque secteur dans le portefeuille. Voyageurs du Monde et Tecnicas Reunidas dépassent légèrement cette pondération actuellement car malgré un cours en forte hausse, leur potentiel de revalorisation reste élevé. Actuellement, le marché étant à la fois momentum et particulièrement mal valorisé, nous avons moins tendance à repondérer nos positions. Concernant les tops et les flops récents, nous avons eu de beaux succès sur Guerbet, Sogefi, et avons profité de l’OPA sur Visiativ et plus récemment de l’OPR sur Voyageurs du Monde. En revanche, Ekinops, Soitec et Hellofresh ainsi que le secteur des énergies renouvelables nous ont fortement pénalisés."

Exposition géographique et sectorielle du fonds (source : IDAM)

Voyageur du Monde est votre plus forte conviction. Quel regard portez-vous sur l’OPR annoncée et que comptez-vous faire ?

"Cette OPR a des airs d’OPA ! Comme le management apporte peu, au moins 50% du capital apporté sera racheté. Ainsi, le concert d’actionnaires emmené par les fondateurs réunira plus de 80% du capital avant même la conversion de l’obligation convertible. Compte tenu du rapport risque/récompense, nous avons renforcé la position avec l’idée d’apporter une partie de nos titres et de viser à terme un cours de 200€. A noter que le PER de la société sera plus attractif une fois les titres annulés."

Principales positions du fonds à fin avril

Comment sélectionnez-vous les valeurs du portefeuille ?

"Notre stratégie est communément qualifiée de GARP : nous apprécions les sociétés alliant sous-valorisation, croissance et rentabilité. Sans oublier d’ajouter une bonne dose de momentum, surtout en ce moment. L’équipe de gestion s’appuie pour cela sur des filtres quantitatifs d’aide à la décision appliqués à 2400 sociétés dont 500 françaises, sur les estimations des analystes, et évidemment sur des contacts réguliers avec le top management des sociétés dont le fonds est, ou pourrait être actionnaire. Nous nous appuyons également sur les courtiers locaux de chaque pays européen que nous investiguons. Quantitativement, nous sommes très attentifs à la génération de flux de trésorerie des entreprises et à leur levier opérationnel. Sur ce dernier point, nous évitons les sociétés dont les marges sont proches de leurs plus hauts pour éviter les mauvaises surprises et les grosses sanctions boursières. Nous sommes très attentifs à conserver des pondérations équilibrées en portefeuille et à ajuster nos lignes continuellement en fonction de leur potentiel ajusté du risque."

Quelles thématiques retiennent votre attention en ce moment ?

"Les surprises autour des effets de stockage/déstockage ont été fortes et pénalisé fortement des sociétés comme Soitec, Ekinops, Poujoulat, et des valeurs de consommation discrétionnaire sur lesquelles nous sommes lourdement positionnés. Nous surveillons donc les signes d’amélioration sur ces sujets pour renforcer : les effets de bases défavorables deviendront favorables. Nous apprécions aussi les valeurs qui profitent des mouvements d’externalisation des investissements des majors pétrolières, à commencer par Tecnicas Reunidas et Technip Energie."

Quelles valeurs avez-vous achetées dernièrement ?

"Nous avons entré Wavestone à l’occasion de la dernière publication. La société est de grande qualité et la croissance externe allemande qu’elle a réalisé lui confère une dimension incontournable dans le monde du conseil en Europe. Les perspectives aux Etats-Unis sont également intéressantes. Nous étions sortis à cause de la valorisation, nous avons racheté car cette dernière était redevenue très raisonnable.

Nous avons également acheté GL Event quelques jours après une publication des résultats annuels qui avait occasionné des prises de bénéfices. Nous tablons sur des bonnes nouvelles cette année, notamment grâce à l’effet JO, avec malgré tout un réservoir de croissance pour 2025 grâce à la montée en puissance de la Chine et du Brésil. Dekuple a fait son entrée en portefeuille avant ses résultats annuels, avec une position renforcée depuis compte tenu d’un mix d’activités de plus en plus favorable. Des ventes en Exel (retournement de la dynamique d’activité), Visiativ, Don't nod, Schoeller-Bleckman et Alkemy ont financé ces achats."

Une idée à l’international pour finir ?

"Nous avons participé à l’introduction en Bourse de Theon en février dernier. Il s’agit d’une société chypriote basée en Grèce et cotée à Amsterdam, spécialiste des systèmes optroniques dans le secteur de la défense. Elle fabrique et commercialise principalement des produits de vision nocturne et d’imagerie thermique. Si le marché de la défense connait un boom important lié à la hausse des budgets de défense des pays européens, la vision nocturne l’est d’autant plus pour le moment car de plus en plus obligatoire dans les équipements des soldats. Le marché étant de niche, les plus gros conglomérats du secteur ne se concentrent que très peu dessus laissant la majorité des parts de marché à Theon. De plus, la société étant basée en Grèce et le modèle étant également asset-light permettent à la société d’avoir des niveaux de rentabilité / ROCE très important par rapport au secteur, tout cela en étant valorisée en dessous (9x la VE/EBIT 2025 par rapport à une moyenne des peers autour de 13x). Même si une décote semble logique compte tenu de la taille de Theon, de la récente forte croissance de son marché et de sa cotation boursière récente, le « risk-reward » nous paraît très intéressant, dans un momentum très favorable."