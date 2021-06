IDEMIA : nomme Donnie Scott au poste de Directeur général Identité et Sécurité pour l'Amérique du Nord

Le Groupe IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, annonce ce jour la nomination de Donnie Scott au poste de Directeur général de l’activité Identité et Sécurité (I&S) pour l’Amérique du Nord, à compter du 1er juin 2021.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210602005061/fr/

Donnie Scott (Photo: Business Wire)

Fort de 20 ans d’expérience dans le secteur de la sécurité publique et des solutions informatiques, Donnie Scott est promu à ces fonctions alors qu’il occupait jusqu’à présent celles de Vice-président senior et Directeur général de la division Sécurité publique d’IDEMIA pour l’Amérique du Nord. À ce poste, il a su développer pour le Groupe, le programme d’inscription TSA Pre Check du ministère américain de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security) et positionner IDEMIA comme leader du marché des technologies biométriques au service des forces de l’ordre aux États-Unis. Avant d’intégrer IDEMIA, Donnie Scott occupait le poste de Directeur des ventes au sein de la société de services informatiques DXC Technology, où il a généré avec son équipe plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires et une croissance de 20 % sur trois ans pour l’activité Sécurité nationale.

Rattaché directement à Pierre Barrial, Président du directoire d’IDEMIA, il sera chargé de superviser l’ensemble des activités Identité et Sécurité d’IDEMIA pour l’Amérique du Nord.

« Je suis ravi de nommer Donnie Scott au poste de Directeur général Identité et Sécurité Amérique du Nord pour IDEMIA et de l’accueillir au sein de l’équipe exécutive du Groupe. Nous travaillons main dans la main depuis plusieurs années déjà et je sais que Donnie est le dirigeant dont IDEMIA a besoin à ce poste pour piloter son développement sur ce marché si important pour le Groupe », déclare Pierre Barrial, Président du directoire d’IDEMIA.

« C’est un honneur pour moi de diriger l’activité Identité et Sécurité Amérique du Nord dans cette période où, plus que jamais, nos sociétés sont en quête de solutions technologiques de confiance pour voyager, acheter et vendre, et accéder aux services publics en toute simplicité. L’équipe I&S s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux, forte de sa capacité à proposer des solutions d’identité et de sécurité leaders du marché aux autorités publiques comme aux entreprises en Amérique du Nord. Je me réjouis de travailler aux côtés de Pierre et de l’équipe exécutive d’IDEMIA à la réalisation de ces objectifs dans les mois à venir », déclare Donnie Scott, nouveau Directeur général Identité et Sécurité Amérique du Nord.

Basé au siège de l’activité I&S Amérique du Nord à Reston (Virginie, États-Unis), Donnie est réputé pour sa capacité à diriger des équipes de manière collaborative afin d’accompagner les clients dans la réussite de leur mission et de leurs objectifs commerciaux. Avant de rejoindre DXC Technology, il avait également été responsable des ventes chez Hewlett Packard Enterprise, HP et Electronic Data Systems. Titulaire d’une licence d’économie de l’Université de Virginie, il est par ailleurs l’actuel trésorier de l’International Biometrics Industry Association (IBIA).

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210602005061/fr/