IDEMIA : présentera ses résultats financiers semestriels aux investisseurs, le 2 août 2018

IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, présentera ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2018 aux investisseurs, le jeudi 2 août 2018.

Didier Lamouche (CEO du Groupe), Frédéric Beylier (COO) et Laurent Lemaire (CFO) présenteront les résultats financiers et répondront aux questions à partir de 15h00 CEST (14h00 à Londres / 9h00 à New-York).

A propos d’IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement de OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

