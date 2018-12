IGEA Pharma devient la 12e société à entrer à la Bourse suisse en 2018

Zurich (awp) - IGEA Pharma est la douzième société à faire son entrée à la Bourse suisse cette année. Sise à Amsterdam aux Pays-Bas, elle est spécialisée dans les produits et services en lien avec la maladie d'Alzheimer et le diabète de type II, a précisé l'opérateur de la Bourse SIX jeudi.

Le capital-actions d'IGEA Pharma comprend 25'048'769 de titres d'une valeur nominale de 0,01 euro chacun. Le prix d'émission a été fixé à 3,75 francs suisses par action, soit une capitalisation totale de 94 millions. Aucun carnet d'offre n'a été nécessaire.

Vers 09h47, la nominative IGEA s'échangeait à 3,55 francs suisses.

