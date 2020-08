IK Investment Partners entre en négociations exclusives avec EQT pour la cession de Colisée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de capital-investissement IK Investment Partners a annoncé être entrée en négociations exclusives pour céder sa participation dans le groupe Colisée, expert de la prise en charge globale de la dépendance, à EQT Infrastructure V fund. Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées.Avec plus de 270 établissements en France, Belgique, Espagne et Italie, Colisée est un acteur européen et consolidateur du secteur des EHPAD et des services à domicile pour les personnes âgées.Depuis l'entrée d'IK au capital en 2017, la société a connu une très forte croissance, étendant notamment sa présence en Espagne et en Belgique avec l'acquisition transformante d'Armonea, un autre acteur de référence du marché, en 2019.Colisée est à présent le quatrième acteur européen du secteur, avec près de 25.000 résidents et 16.000 collaborateurs." Nous remercions vivement IK Investment Partners : nous avons bénéficié d'un soutien indéfectible pour déployer notre projet au service des personnes âgées que nous accompagnons, et toujours dans le respect des valeurs fondamentales qui unissent nos équipes " a déclaré Christine Jeandel, présidente de Colisée.Dan Soudry, Associé chez IK et conseil des fonds IK VIII ajoute " Nous sommes extrêmement heureux d'avoir accompagné Christine Jeandel et toute l'équipe de Colisée. Sous son impulsion et durant notre période d'investissement, Colisée a connu une trajectoire spectaculaire de croissance : le groupe, en triplant de taille, est devenu l'un des leaders européens des EHPAD et des services à domicile, mettant la qualité de soin au cœur de son action. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la prochaine page de leur histoire ".L'opération reste soumise à l'approbation des autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations, et aux processus légaux d'information ou de consultation des instances représentatives du personnel concernées.