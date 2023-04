Le propriétaire des magasins IKEA, Ingka Group, va dépenser 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) pour s'étendre aux États-Unis au cours des trois prochaines années, ce qui représente son plus gros investissement dans un seul pays, dans le but de gagner des clients américains alors que d'autres détaillants à grande surface ferment leurs magasins.

L'entreprise suédoise IKEA, qui a ouvert son premier magasin aux États-Unis en 1985, près de Philadelphie, cherche à gagner des parts de marché aux États-Unis, où les consommateurs à court d'argent recherchent des produits plus abordables.

"C'est dans tous les États américains que nous voyons des opportunités, mais je dirais en particulier dans le Sud, où nous constatons une forte demande à laquelle nous n'avons pas pu répondre jusqu'à présent", a déclaré Tolga Öncü, responsable des magasins IKEA chez Ingka Group.

Ingka prévoit d'ouvrir huit nouveaux grands magasins IKEA et neuf magasins plus petits, ainsi que de moderniser les magasins existants aux États-Unis, qui constituent le deuxième marché d'IKEA en termes de ventes après l'Allemagne, a déclaré la société jeudi.

M. Öncü a précisé que les emplacements précis des magasins n'avaient pas encore été décidés. Les nouveaux magasins, dont neuf "plan and order points", des magasins plus petits où les clients peuvent obtenir des conseils et commander des meubles à livrer, s'ajoutent aux ouvertures déjà prévues dans le centre-ville de San Francisco et à Arlington, en Virginie.

Les consommateurs dépensant moins, les grandes surfaces Walmart et le détaillant de meubles en ligne Wayfair suppriment des emplois et ferment des magasins, ce qui donne à IKEA l'occasion de récupérer des surfaces de magasins et d'entrepôts moins chères. L'expansion d'IKEA créera 2 000 emplois, selon M. Ingka.

"Il y a des emplacements disponibles qui ne l'étaient pas auparavant, il y a des opportunités pour nous d'accélérer les investissements dans l'acquisition de terrains et d'emplacements existants pour rapprocher IKEA du plus grand nombre", a déclaré Öncü.

Les magasins prévus augmenteraient d'environ un tiers le nombre d'établissements IKEA aux États-Unis, soit 51 magasins et deux "points de vente". Le groupe Ingka a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros (6,03 milliards de dollars) aux États-Unis au cours de l'exercice 2022.

(1 $ = 0,9130 euros)

(1 $ = 0,9126 euros)