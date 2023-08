Le géant suédois de l'ameublement IKEA a reporté l'ouverture de son magasin d'Oxford Street, dans le centre de Londres, expliquant que l'installation de pompes à chaleur et de doubles vitrages pour rendre le bâtiment plus économe en énergie prenait plus de temps que prévu.

Ingka Investments, propriétaire du magasin, a déclaré qu'il devrait ouvrir à l'automne 2024, alors qu'il avait initialement prévu une ouverture à la fin de l'année dans cette rue commerçante emblématique.

L'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons et des bâtiments victoriens, envahis par les courants d'air, est un défi pour la Grande-Bretagne, qui cherche à réduire les émissions de carbone, et le gouvernement a mis en place des subventions pour les propriétaires et les entreprises afin de les aider à absorber les coûts.

"Lors de la rénovation de ce monument historique plus que centenaire, il est important pour nous, en tant qu'investisseur, de traiter le bâtiment avec soin et de préserver ses caractéristiques et son atmosphère", a déclaré Peter van der Poel, directeur général d'Ingka Investments.

"En même temps, nous voulons l'adapter aux normes d'aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Ingka a indiqué que le bâtiment sera alimenté par des énergies renouvelables et qu'il supprimera les chaudières à gaz pour les remplacer par des pompes à chaleur aérothermiques.

IKEA, connu pour ses immenses magasins-entrepôts situés en banlieue, a changé de stratégie ces dernières années et a ouvert plusieurs petits magasins en centre-ville.

Mercredi, il a ouvert un magasin dans le centre-ville de San Francisco, une semaine après avoir ouvert un magasin dans le centre de Copenhague. Oxford Street sera le deuxième emplacement d'IKEA dans le centre de Londres, après le magasin d'Hammersmith, qui a ouvert ses portes en 2022.

Le magasin IKEA occupera le rez-de-chaussée et deux étages du sous-sol de l'immeuble situé au 214 Oxford Street, où se trouvait auparavant le magasin phare de TopShop. Les quatre derniers étages seront consacrés à des bureaux, a indiqué IKEA UK dans un communiqué de presse. (Reportage de Helen Reid à Londres et de Marie Mannes à Stockholm ; rédaction de Jonathan Oatis)