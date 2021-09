IKONISYS ACCUEILLE UN DIRECTEUR COMMERCIAL US POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT DANS CETTE REGION

Regulatory News:

Ikonisys SA (Code ISIN: FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales (« Ikonisys »), annonce que Manny Iglesias, vétéran de l'industrie du diagnostic, rejoint Ikonisys en tant que directeur commercial pour le marché américain. Il prendra sous sa responsabilité l'accélération des ventes d'Ikoniscope20 en renforçant la présence de la Société dans de nouvelles zones géographiques tout en optimisant la stratégie marketing et commerciale.

Manny, qui apporte à Ikonisys plus de 30 ans d'expérience dans la vente et le management, principalement dans le secteur du diagnostic, connaît d’ores et déjà Ikonisys et l'Ikoniscope, ayant participé avec succès au lancement commercial de la première génération de la plateforme. Manny a acquis une expertise dans le développement et la direction d'équipes commerciales ayant bâti un solide track record en Amérique du Nord et en Amérique centrale chez Dako, Leica Microsystems et CSI Laboratories. Il possède en outre des compétences en matière d'amélioration des processus, de gestion du changement, d'automatisation et d'intégration des systèmes, acquises dans le conseil pour des entreprises de premier plan telles qu'Accenture, Schneider Electric et Johnson & Johnson. Il est diplômé du Georgia Institute of Technology et titulaire d'un MBA de la Kelley School of Business de l'université de l'Indiana.

" Manny est un atout majeur pour Ikonisys car il apporte un ensemble complet de compétences, tant sur le plan humain que technique, dans le secteur du diagnostic ", a déclaré Jurgen Schipper, directeur commercial d'Ikonisys. " Alors qu'Ikonisys poursuit son développement rapide et se concentre sur les États-Unis et l'Europe, le leadership commercial de Manny et sa grande expérience dans l'établissement de solides relations avec les clients vont soutenir l’accélération de la croissance d'Ikonisys", poursuit Jurgen Schipper.

" Je suis honoré de faire partie de la nouvelle phase de développement de Ikonisys et j’ai hâte de pouvoir capitaliser sur les solides bases ancrées avec succès au cours des dernières années. Ikonisys est parfaitement positionné pour aider les laboratoires à transformer leur activité, grâce à l'automatisation et à la numérisation, pour une plus grande fiabilité du diagnostic ainsi qu’une meilleure cadence, ce afin de gagner significativement en compétitivité ", a déclaré Manny Iglesias, directeur commercial, États-Unis.

À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Avertissment

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les perspectives et le développement de la société. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes prospectifs tels que " croire ", " viser à ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " estimer ", " croire ", " devoir ", " pouvoir " ou " vouloir " ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la société. Elles sont susceptibles de changer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant, notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont données qu'à la date du présent communiqué de presse. La société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide et ne peut donc pas anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats sensiblement différents de ceux exprimés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

