IKONISYS SA ANNONCE LA NOMINATION DE GABRIEL PLAN EN TANT QUE DIRECTEUR DES VENTES FRANCE

Un poste clé pour renforcer la croissance et l'expansion commerciale en Europe

Regulatory News:

Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, est très heureux d'annoncer que Gabriel Plan, expert de l'industrie du diagnostic, rejoint Ikonisys en tant que directeur des ventes pour le marché français. Les responsabilités de Gabriel comprendront l'accélération des ventes d'Ikoniscope20 en France et dans les autres régions francophones d'Europe par l'acquisition de nouveaux clients, d'éminents KOL (Key Opinion Leaders) et de laboratoires de référence supplémentaires.

Gabriel apporte à Ikonisys plus de dix ans d'expérience passées dans le secteur du diagnostic moléculaire, notamment en tant que responsable des ventes et marketing. Gabriel a acquis une expertise commerciale notamment chez MP Biochemicals, un fournisseur et fabricant mondial de produits des sciences de la vie, biochimiques et de diagnostic. Il a débuté en tant que représentant commercial, puis a évolué au service marketing, avant de diriger pendant plusieurs années les ventes de produits de diagnostic pour l'Europe occidentale. Gabriel est titulaire d'une maîtrise en diagnostic moléculaire et en gestion des affaires de l'Université de Paris-Sud XI.

"Gabriel est un recrutement important pour Ikonisys car il apporte une connaissance commerciale et technique supplémentaire du domaine dans lequel nous opérons" a déclaré Jurgen Schipper, Chief Commercial Officer d'Ikonisys. "Comme Ikonisys se concentre non seulement sur les États-Unis mais aussi sur l'Europe, la connaissance du marché français par Gabriel et son expérience significative de la vente dans le domaine du diagnostic moléculaire vont accélérer la croissance d'Ikonisys sur l'un des marchés les plus importants pour Ikonisys" a poursuivi Jurgen Schipper.

" Je suis très honoré de rejoindre Ikonisys et de pouvoir participer au développement et déploiement de la société en Europe. Ikonisys est particulièrement bien positionné pour soutenir les laboratoires de diagnostic français dans leur processus d'expansion de leur activité grâce à un niveau inégalé de détection et d'analyse automatisées des cellules tumorales rares, et par l'optimisation ultérieure de leur flux de travail" a déclaré Gabriel Plan, directeur des ventes, France.

A propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220201005869/fr/