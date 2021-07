ILO International Labour Organization : Déclaration du Directeur général adjoint de l'OIT chargé des politiques à l'occasion de la Journée internationale des coopératives - 3 juillet 2021

Aujourd'hui, l'OIT est heureuse de se joindre à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des coopératives.



Cette journée est l'occasion de sensibiliser au rôle des coopératives et de promouvoir leurs valeurs de mutualisme, d'entraide et de solidarité.



Historiquement, ces valeurs connaissent un regain d'intérêt en période de crise. Cette période autour de la pandémie mondiale n'est pas différente.



Par conséquent, le thème de cette année « Des coopératives pour une reprise centrée sur l'être humain et respectueuse de l'environnement » est des plus opportuns et pertinents alors que nous continuons à faire face aux défis posés par la COVID-19.



Durant la pandémie, les coopératives et autres institutions de l'économie sociale et solidaire se sont mobilisées pour soutenir leurs membres et leurs communautés.



Les coopératives de producteurs et de consommateurs ont soutenu les chaînes d'approvisionnement des aliments et des biens essentiels tout en relocalisant la production.



Des coopératives financières et des banques éthiques ont mis en place des initiatives pour soutenir les micro et petites entreprises locales et les membres qui peinent à rembourser leurs prêts.



Les coopératives de santé ont collaboré avec les gouvernements locaux et nationaux et ont transformé leurs produits et services pour répondre aux besoins locaux urgents en équipements de protection et en soins sociaux.



Les coopératives et autres organisations d'économie sociale et solidaire de travailleurs informels ont fourni une assistance, plaidé pour le soutien du gouvernement et fourni un flux de travail à leurs membres qui ont été parmi les premiers à perdre leurs moyens de subsistance.



Au cours de cette période, les décideurs politiques des pays du monde entier ont reconnu le rôle que les coopératives et les organisations de l'économie sociale et solidaire au sens large jouent en tant qu'acteurs sociaux et partenaires dans les interventions d'urgence.



Pour aller de l'avant au-delà de la pandémie, il sera important que les coopératives soient également reconnues comme des acteurs économiques qui doivent bénéficier des programmes d'aide financière.

De plus, elles doivent être considérées comme des partenaires essentiels à long terme pour bâtir des communautés plus résilientes et renforcer les économies locales.



Lorsque la crise de santé publique serapassée, les sociétés et les économies devront être redynamisées. À moyen et long terme, les mesures devront viser à préserver les entreprises et le travail décent.



Pour préserver les emplois, la restructuration des entreprises en difficulté en coopératives de travail associé, en particulier en cas de faillite, a été une stratégie efficace utilisée par les gouvernements, les mouvements syndicaux, les organisations patronales et coopératives.



En soutenant la réactivation et l'adaptation des entreprises aux nouvelles conditions au-delà de la pandémie, il sera important de reconnaître le rôle unique que les coopératives et l'économie sociale et solidaire au sens large peuvent jouer pour œuvrer à une économie plus juste et plus inclusive qui intègre les valeurs de mutualité, justice et démocratie organisationnelle.



Depuis plus d'un siècle, les coopératives sont un partenaire important de l'OIT dans la réalisation d'un programme de travail décent et «centré sur l'humain» pour un avenir du travail juste, sûr et inclusif. En tant que représentante des coopératives dans le monde entier, l'Alliance coopérative internationale bénéficie d'un statut consultatif général depuis la création de l'OIT.



Je ne doute pas que les coopératives seront au cœur de la prochaine discussion générale de la 110e Conférence internationale du Travail sur l'économie sociale et solidaire pour un avenir du travail centré sur l'humain.



À l'OIT, nous sommes impatients de continuer à travailler avec nos mandants et nos partenaires du mouvement coopératif pour un avenir du travail centré sur l'humain. Reconstruisons mieux ensemble.





Déclaration | 3 juillet 2021

Tags: développement durable, coopératives, économie sociale, entreprises

Régions et pays couverts: Afrique, Amériques, Etats arabes, Asie, Europe, Global