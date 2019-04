IMMOBILIERE DASSAULT : Assemblée générale mixte du 13 mai 2019

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Regulatory News:

IMMOBILIERE DASSAULT (Paris:IMDA) :

Les documents relatifs à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 13 mai 2019 à 9 heures, au siège social, 9 Rond-point des Champs-Élysées, Marcel Dassault, 75008 Paris, sont disponibles sur simple demande auprès de la société Immobilière Dassault sise au 9 Rond-point des Champs-Élysées, Marcel Dassault, 75008 Paris ou peuvent être consultés sur le site Internet : http://www.immobiliere-dassault.com, rubrique Documentation.

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2018, le patrimoine était composé de 21 actifs d’une valeur totale s’élevant à 668,8 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

