IMMOBILIERE DASSAULT : Revenus locatifs annuels 2021 : +25,4% à 25,2 M

12 mois cumulés 4ème trimestre En milliers d’euros 2021 2020 Var. % 2021 2020 Var. % Revenus locatifs 25 199 20 086 +25,45% 6 117 5 100 +19,95% Revenus locatifs à périmètre constant 24 787 18 984 +30,57% 6 117 4 828 +26,71%

Au 4ème trimestre 2021, les revenus locatifs d’IMMOBILIERE DASSAULT s’établissent à 6,1 M€, en hausse de 19,9% par rapport au 4ème trimestre 2020.

Sur l’ensemble de l’année, les revenus locatifs s’inscrivent en hausse de 25,4% à 25,2 M€.

Cette forte progression résulte notamment de la contribution des nouveaux baux mis en œuvre sur les immeubles 23 et 127 avenue des Champs Elysées (Paris 8ème) et qui compensent largement l’absence de loyers des actifs non-stratégiques cédés au mois de mai 2021 (3 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, 2 ter rue Royale à Versailles et 1 avenue Niel à Paris 17ème).

À périmètre constant, les revenus progressent de 26,7% au 4ème trimestre et de +30,6% sur l’ensemble de l’exercice 2021.

Au 31 décembre 2021, le taux d’occupation du patrimoine immobilier du Groupe atteint 89%. La vacance est toujours majoritairement représentée par les immeubles en restructuration.

À propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2021, le patrimoine était composé de 18 actifs d’une valeur totale s’élevant à 813,1 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

