IMMOBILIERE DASSAULT : Assemblée générale mixte du 5 mai 2021 à huis clos : modalités de vote à distance

Regulatory News:

Comme indiqué dans le communiqué du 13 avril dernier, l’assemblée générale mixte d’IMMOBILIERE DASSAULT (Paris:IMDA) se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer, en application des dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, modifié par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et dont la durée d’application a été prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

Les actionnaires d’Immobilière Dassault sont ainsi invités à exercer leurs droits de vote exclusivement à distance, avant l’assemblée générale :

le vote par internet est disponible et doit être utilisé en priorité : la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS sera ouverte dès le 16 avril matin à 10 heures ;

: la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS sera ouverte ; alternativement, les actionnaires peuvent également voter par correspondance, en utilisant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée.

Les modalités du vote à distance sont détaillées dans l’avis préalable paru au BALO le 26 mars 2021 et disponible sur ce lien.

Les documents préparatoires à cette assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de la société, dans la rubrique Documentation.

Prochain communiqué : revenus locatifs du 1er trimestre 2021

Le 16 avril 2021

A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2020, le patrimoine était composé de 21 actifs d’une valeur totale s’élevant à 816,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210415005949/fr/