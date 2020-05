IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE GROUPE SNCF

Le groupe SNCF, à l’instar de toutes les entreprises des secteurs du transport et de la logistique, est très fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 et par les mesures de confinement décidées par les autorités publiques des différents pays dans lesquels il est présent, notamment en France.

Compte tenu des très fortes incertitudes portant sur l’ampleur, la durée et les conséquences économiques de la crise actuelle, il est encore trop tôt pour déterminer l’impact financier global de la crise actuelle sur le groupe SNCF.

Sur le mois de mars, avec 15 jours de confinement, l’activité du Groupe SNCF est en repli de près -20% par rapport à mars 2019. Cela représente une perte de l’ordre de -580 M€ de chiffre d’affaires et de -600 M€ en marge opérationnelle (à périmètre et change constants).

Si le transport de voyageurs a été réduit au strict minimum (de 6% à 15% selon les lignes ferroviaires, 30% dans les réseaux urbains exploités par Keolis) avec une fréquentation faible, le transport de marchandises a bien résisté avec encore 50 à 70% de l’activité par rapport à la situation avant crise. Le fret ferroviaire en particulier résiste mieux que les autres modes.

En avril, il faut s’attendre à des pertes proportionnellement équivalentes à celles de mars. Elles devraient cependant être atténuées sur l’année pleine 2020, grâce au plan d’action mis en œuvre pour réduire les dépenses de structure et de fonctionnement, ajuster les charges et les investissements. Ce plan comprend également un volet sur le pilotage et l’optimisation de la trésorerie notamment par l’accélération de la remontée de cash des filiales et la gestion du besoin en fonds de roulement.

La liquidité du Groupe reste solide et ses capacités de financement sont préservées. À fin avril, la trésorerie atteint 5,8 Mds€ auxquels s’ajoute une ligne de crédit entièrement disponible de 3,5 Mds€. En outre, le Groupe a lancé, le 7 avril dernier, sa première obligation sous la nouvelle signature SNCF SA (maison mère du groupe SNCF depuis le 1er janvier 2020, date de mise en œuvre de la réforme ferroviaire), d’un montant de

1,25 Md€. Cette opération, de format Green Bond, démontre la confiance des investisseurs dans le groupe SNCF en dépit d’un contexte difficile et confirme également la volonté du Groupe de participer au développement d’une finance socialement responsable.

Aujourd’hui, le Groupe est organisé pour assurer la sortie de crise selon les directives gouvernementales. Il est prévu en concertation avec les pouvoirs publics et les autorités organisatrices de transports, un calendrier de reprise qui représenterait plus de 50% de l’offre normale dès le 11 mai (un plan de transport de la reprise sera présenté le 5 mai), puis une montée en puissance progressive en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

À PROPOS DU GROUPE SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 35,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont un tiers à l’international. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 275 000 collaborateurs, dont 215 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le nouveau Groupe public, née au 1er janvier 2020, est pilotée par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (gestion et développement des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et régionaux en France et dans le monde), SNCF Fret (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s’appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l’ensemble des services de transport, pour répondre de manière simple, fluide et durable à tous leurs besoins de mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200501005170/fr/