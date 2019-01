IMPLANET : Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec TSAF - Tradition Securities

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME) (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY), à TSAF – Tradition Securities, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 170 500

Solde en espèce du compte de liquidité : 31 780,10 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 160 000

Solde en espèce du compte de liquidité : 34 349,25 €

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

