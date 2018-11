IMPLANET : Obtention du marquage CE pour Jazz Cap System®, solution dédiée à la sécurisation des vis pour la fusion vertébrale

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce l’obtention du marquage CE pour la solution Jazz Cap System®, développée par Implanet pour répondre aux contraintes des indications de fusions vertébrales chez l’adulte.

Principalement développée pour faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l’adulte, Jazz Cap System® est une solution propriétaire, unique et complète de sécurisation des vis dans les os de mauvaise qualité et/ou ostéoporotiques, complication présente dans 10 à 30% des cas de fusions vertébrales chez l’adulte1. Jazz Cap System® est un ensemble d’implants stériles à usage unique comprenant une vis et son bloqueur, un Jazz Cap® incluant le système breveté Jazz Lock® et une Jazz Bande®.

Régis Le Couëdic, Directeur Recherche et Développement d’Implanet, déclare : « Dans une volonté d’innovation permanente, nous travaillons en étroite collaboration avec les chirurgiens pour faire évoluer notre gamme Jazz®. Jazz Cap System® vient compléter notre offre et concrétise notre approche consistant à couvrir l’ensemble des indications compatibles avec l’usage des tresses sous-lamaires. Jazz Cap System® permettra de répondre à la demande des chirurgiens, pour certaines de leurs pathologies dégénératives, en sécurisation des vis. Ces fonctionnalités sont protégées par des brevets existants. »

« Comme nous l’avions annoncé, nous maintenons notre dynamique d’innovation dans un contexte réglementaire de plus en plus difficile. L’obtention de ce nouveau marquage CE en un temps record prouve le sérieux de notre démarche. Le Jazz Cap System® répond à la fois aux problématiques des chirurgiens mais aussi et surtout aux exigences budgétaires. Jazz Cap® nous ouvre un marché de 2,5 milliards de dollars, soit 4 à 5 fois plus important que le marché de la déformation2. La solution Jazz Cap® étant compatible avec les systèmes de fixation existants, un partenariat stratégique pourrait offrir une solution unique et un avantage concurrentiel dans la sécurisation des vis dans les os de mauvaise qualité. » ajoute Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet.

Implanet participera aux congrès scientifiques suivants :

BSS (British Scoliosis Society) à Belfast du 29 au 30 novembre 2018, stand 9

DWG à Wiesbaden (Allemagne) du 6 au 8 décembre 2018, stand 62

Retrouvez également Implanet au Salon Actionaria, stand B09

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

1 Source : 2015 Health Advances study

2 Sources i-Data 2010; D. K. Chin and al. Osteoporos Int (2007) 18:1219–1224.; Société; 2015 Health Advances study

