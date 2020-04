IMPLANET : croissance fauchée par le Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2020, Implanet a enregistré un chiffre d'affaires de 1,68 million d'euros, en retrait de 12%. Avant impact du Covid-19, Implanet avait bénéficié d'une bonne dynamique pour réaliser au 16 mars 2020 1,51 million, contre 1,31 million sur la même période en 2019, soit une progression globale à deux chiffres de +15% par rapport à 2019. A ce stade, l'activité est quasiment à l'arrêt en France, en Europe et aux Etats-Unis. Implanet assure les urgences et de ce fait, le chiffre d'affaires réalisé depuis le début du mois d'avril est très limité.En conséquence, la société s'attend à ce que le deuxième trimestre soit également impacté. Par ailleurs, Implanet devrait bénéficier au cours des trimestres suivants d'un effet de rattrapage dès lors que les établissements auront repris un fonctionnement normal.D'un point de vue trésorerie, Implanet bénéficie de la visibilité dont elle a besoin, ayant renouvelé sa ligne de financement obligataire le 7 février dernier avec la société Nice & Green. Pour rappel, cette ligne est d'un montant maximum de 4 millions, en deux tranches, 2 millions dans le cadre de la résolution de l'Assemblée générale du 25 mars 2019 et 2 millions complémentaire dans le cadre de la résolution de l'assemblée générale prise le 7 avril dernier.Enfin dans ce contexte complexe, qui touche tous les acteurs de ce secteur, Implanet dispose aussi du soutien de l'Etat et de la BPI, avec notamment l'obtention d'un premier prêt moyen terme garanti par l'Etat de 0,4 million.Aux Etats-Unis, suite à la promulgation de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Econmic Security Act), Implanet vient de déposer une demande de financement pour l'obtention d'un prêt PPP (Paycheck Protection Program) transformable en subvention dès lors qu'il est utilisé pour payer les salaires.