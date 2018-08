IMPLANET émet des obligations convertibles en actions pour 500 000 euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet a procédé le 1er août 2018, dans le cadre du financement obligataire, mis en place en mars 2018 avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), à l’émission au pair d’une nouvelle tranche d’obligations convertibles (OC) en actions d’un montant nominal de 500 000 euros. Elle lui permettra de financer le développement de la plateforme technologique JAZZ et le déploiement de son modèle de vente en direct, éprouvé en France et aux Etats-Unis, pour conquérir les principaux marchés européens tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne.Comme indiqué dans son communiqué du 8 mars 2018, 400 bons d'émission d'OC au profit de ESGO restaient à exercer pour un montant nominal total de 4 millions d'euros.50 OC ont été émises ce jour sur exercice des 50 Bons d'émission susvisés par ESGO à la demande de la société.Les OC émises le 1er août 2018 et celles qui seront le cas échéant émises ultérieurement sur exercice des 350 Bons d'Emission restants, émis gratuitement au bénéfice d'ESGO, ont les mêmes caractéristiques. Elles ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites au pair. Elles ne portent pas d'intérêt et ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission.Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées, à l'exception de la dernière tranche d'OC qui sera potentiellement émise (pour cette dernière, si au bout de 12 mois certaines OC sont encore en circulation, leur maturité sera automatiquement prolongée de 6 mois supplémentaires, à l'issue desquels toute OC encore en circulation sera automatiquement convertie en actions).