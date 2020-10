Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet et SeaSpine Holdings Corporation ont annoncé l’homologation du Mariner Cap System aux États-Unis, association de la vis pédiculaire SeaSpine Mariner et de la technologie unique d’Implanet JAZZ Cap. La solution " Mariner Cap System " a été développée par les deux partenaires afin de faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l'adulte en permettant une stabilisation unique des vis pédiculaires.Ce nouvel implant a reçu l'autorisation 510(k) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) fin août 2020, et permet le lancement commercial du Mariner Cap System qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines aux États-Unis, un marché estimé à 2,5 milliards de dollars." L'homologation FDA du Mariner Cap System par SeaSpine est une avancée majeure du partenariat engagé il y a 18 mois et atteste de la valeur clinique de notre technologie propriétaire JAZZ. Cet implant, désormais adapté au système Mariner de SeaSpine, sera déployé dans les prochains mois et répond directement aux besoins d'innovation technologique du premier marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes. Ce nouveau système permettra à SeaSpine d'apporter une offre différenciée et à forte valeur sur ce marché. La réussite de cette collaboration avec la concrétisation du Mariner Cap System fait écho à celle obtenue par notre solution JAZZ Cap lors des premières chirurgies effectuées aux États-Unis dans des indications complexes chez l'adulte " a déclaré Ludovic Lastennet, directeur général d'Implanet." Le Mariner Cap System vient renforcer notre gamme de produits dédiée au traitement du rachis et représente une alternative propriétaire à proposer à nos distributeurs, aux chirurgiens et à leurs patients aux États-Unis. L'association de nos technologies nous permet de proposer une solution unique de stabilisation de l'ancrage des vis pédiculaires. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat innovant avec Implanet " a ajouté Keith Valentine, directeur général de SeaSpine Corporation.