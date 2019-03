IMPLANET flambe après l'homologation par la FDA de sa solution Jazz Cap

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet bondit de 22% à 0,143 euro, soutenu par une bonne nouvelle. La medtech spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, a reçu l'autorisation de la FDA pour sa solution JAZZ Cap répondant aux contraintes des indications de fusions vertébrales chez l'adulte. Il s'agit de la 10ème autorisation de ce type reçue de la part de la FDA pour la gamme Jazz. Selon le groupe, il s'agit d'une solution unique pour adresser un marché potentiel de 2,5 milliards de dollars. L'obtention de cette homologation fait suite au marquage CE annoncé en novembre dernier.Principalement développée pour faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l'adulte, Jazz Cap est une solution propriétaire, unique et complète de stabilisation des vis dans les os de mauvaise qualité et/ou ostéoporotiques, pathologies présentes dans 10 à 30% des cas de fusions vertébrales chez l'adulte.Cette homologation est un élément clé du contrat de distribution (Private label Distribution Agreement) signé avec la société SeaSpine annoncé fin février, a précisé Implanet.La technologie JAZZ Cap, adaptée à la gamme complète des vis SeaSpine, viendra renforcer leur offre produit en proposant une solution unique de stabilisation de l'ancrage des vis pédiculaires, a poursuivi la medtech." Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant, la rapidité d'obtention de cette homologation constitue une étape importante pour le développement de notre société avec l'ouverture d'une opportunité unique sur le marché nord-américain", a commenté Ludovic Lastennet, directeur général d'Implanet.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.