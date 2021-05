IMPLANET : annonce la réalisation de l'acquisition d'OSD

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s’est tenue à huis clos, le mardi 18 mai à 14h00 au siège social de la Société à Martillac.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 1.734.493, soit un quorum de 22,98%.

L’ensemble des résolutions de cette Assemblée générale mixte ont été adoptées, notamment celles relatives à l’acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (« OSD »), actant la mise en place immédiate de son plan d’intégration au sein d’Implanet. Les nominations aux fonctions d’Administrateur de la Société de Messieurs Nicolas Papillon et Benjamin Letienne, fondateurs d’OSD, ont également été approuvées.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet a déclaré : « Je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires, présents, représentés ou ayant voté par correspondance, pour leur implication. Leur contribution a permis de finaliser l’acquisition d’OSD, renforçant ainsi le positionnement d’Implanet comme nouvel acteur de référence de la chirurgie du rachis en France. Ce rapprochement permet de nombreuses synergies créatrices de valeur et contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques du nouvel ensemble, à savoir : continuer à innover pour enrichir nos gammes d’implants, poursuivre l’élargissement de nos certifications et homologations et renforcer la dynamique commerciale sur laquelle nous sommes engagés. Je me réjouis d’accueillir au sein du Conseil d’administration les deux dirigeants d’OSD qui viennent renforcer la gouvernance du Groupe. »

Le procès-verbal de l’Assemblée générale mixte ainsi que le replay du webinaire seront disponibles dans les délais légaux sur le site internet de la Société.

Prochains événements financiers :

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le 6 juillet 2021 après bourse

- Résultats du 1er semestre 2021, le 21 septembre 2021 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 29 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,0 millions d’euros en 2020. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

