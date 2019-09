IMPLANET : nette amélioration au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet a dégagé une perte nette de 1,82 million d’euros au premier semestre contre une perte nette de 2,77 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle s'élève à 1,55 million, soit une réduction de 44 %. Le chiffre d’affaires s’élève lui à 3,81 millions, en hausse de 5 %. Dans le détail, l’activité Genou a affiché un chiffre d’affaires stable sur la période avec 1,43 million. Le chiffre d’affaires JAZZ quant à lui a progressé de 8 % avec 2,38 millions, porté par une croissance soutenue aux États-Unis où les ventes de ont progressé de 11 %.Au total, sur les six premiers mois, Implanet a vendu sur ses trois zones géographiques 4 561 unités JAZZ, soit une croissance en volume de 7 % comparée à l'année passée.