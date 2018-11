IMPLANET : obtention du marquage CE pour Jazz Cap System

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce l'obtention du marquage CE pour la solution Jazz Cap System, développée par Implanet pour répondre aux contraintes des indications de fusions vertébrales chez l'adulte.Principalement développée pour faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l'adulte, Jazz Cap System est une solution propriétaire, unique et complète de sécurisation des vis dans les os de mauvaise qualité et/ou ostéoporotiques, complication présente dans 10 à 30% des cas de fusions vertébrales chez l'adulte.Jazz Cap System est un ensemble d'implants stériles à usage unique comprenant une vis et son bloqueur, un Jazz Cap incluant le système breveté Jazz Lock et une Jazz Bande.