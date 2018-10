IMPLANET : première chirurgie Jazz en Belgique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet a réalisé sa première chirurgie d'implant Jazz en Belgique, au University Hospital UZ à Bruxelles. Cette opération illustre à nouveau sa stratégie de ventes en direct, éprouvée en France et aux États-Unis et basée sur la proximité avec les chirurgiens. Après l'ouverture d'Implanet UK, son référencement récent ainsi que celui de sa plateforme Jazz à la NHS (National Health Service) en Angleterre et l'ouverture d'Implanet GmbH en Allemagne, Implanet continue son déploiement en direct sur les marchés européens avec cette première chirurgie en Belgique.Ludovic Lastennet, directeur général d'Implanet, déclare : " Cette première chirurgie réalisée quelques temps seulement après les annonces des ouvertures d'Implanet UK et d'Implanet GmbH en Allemagne démontre notre volonté d'accélérer le déploiement de notre stratégie de ventes en direct. Nous sommes en effet convaincus de la pertinence de ce modèle et de son impact positif sur nos résultats à venir ".