IMPLANET : première chirurgie au Royaume-Uni

Implanet a réalisé sa première chirurgie au Royaume-Uni, au Royal Orthopaedic Hospital of Birmingham, faisant suite à l'ouverture de sa succursale britannique début juin. Le référencement récent de Implanet UK et de sa plateforme Jazz à la NHS (National Health Service), système de santé publique du Royaume-Uni fournissant l'essentiel des soins notamment dans les hôpitaux, permet à Implanet UK de proposer Jazz à l'ensemble des hôpitaux publics du pays, a précisé le groupe spécialisé dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou.Le Royaume-Uni représente le deuxième marché le plus important d'Europe pour les chirurgies du dos par fusion vertébrale, a rappelé la medtech.Le potentiel dans le rachis dégénératif chez l'adulte est estimé à plus de 100 millions de dollars