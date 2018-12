IMPLANET présent au Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Implanet participera au 13ème Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne (DWG) qui se tiendra du 6 au 8 décembre à Wiesbaden en Allemagne. La participation du spécialiste des implants vertébraux et du genou à ce congrès sera l'occasion pour les équipes de présenter aux chirurgiens allemands Jazz Evo et Jazz Cap, les derniers implants développés pour répondre aux contraintes des indications de fusion vertébrale chez l'adulte. Ce marché, ciblé par sa filiale allemande Implanet GmbH, est le plus important d'Europe représentant environ 300 millions de dollars.