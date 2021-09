IMPLANET : publie des résultats semestriels 2021 en progression

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos le 30 juin 2021 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 septembre 2021.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Le recentrage de nos opérations entrepris en 2020 autour de notre activité Rachis, combiné à la reprise observée durant ce premier semestre, démontrent la pertinence des axes stratégiques que nous avons définis et auxquels nous nous tenons. Malgré un impact encore limité de l’activité d’OSD, compte tenu de sa date d’acquisition, nous avons su améliorer notre marge brute sur la période tout en poursuivant la rationalisation de nos coûts fixes. La combinaison des expertises d’IMPLANET et d’OSD a porté ses premiers fruits avec la signature d’un contrat avec un des acteurs majeurs du secteur des implants rachidiens en Allemagne, ulrich medical®. Bien que la situation sanitaire ne facilite pas le retour à une activité chirurgicale normale, les premiers résultats de ce partenariat devrait se matérialiser au cours du second semestre et confirmer le retour à la croissance déjà amorcé. »

En K€ - Normes IFRS – Compte de résultat simplifié S1 2021 S1 2020 Variation % Chiffre d’affaires 3 718 2 595 43% Coût des ventes -1 442 -1 148 26% Marge brute 2 276 1 446 57% Taux de marge brute 61,2% 55,7% 5,5 points Charges opérationnelles courantes -3 990 -3 339 20% Résultat opérationnel courant -1 714 -1 892 9% Autres produits et charges opérationnelles non courants 0 -148 n/a Résultat Opérationnel -1 714 -2 040 16% Résultat financier -120 -370 67% Résultat net -1 834 -2 410 24%

Chiffre d’affaires au S1 2021

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires d’IMPLANET s’est établi à 3,72 M€, en progression de +43% (vs. 2,59 M€ au S1 2020).

Grâce à l’acquisition stratégique d’Orthopaedic & Spine Development (« OSD »)1 réalisée au premier semestre 2021, l’activité Rachis est en forte progression de +71% par rapport à S1 2020 et atteint 2,58 M€. L’activité est par ailleurs en progression de +8% par rapport au S1 2019. Malgré l’impact de la crise sanitaire encore prégnant depuis le début de l’année 2021, l’activité MADISON connaît une progression de +5% par rapport au S1 2020.

Marge brute et résultat opérationnel

Au cours du 1er semestre 2021, la marge brute progresse de 5,5 points pour atteindre 2,28 M€, contre 1,44 M€ en 2020.

Les charges opérationnelles courantes sont en hausse de 0,65 M€ sur la période par rapport au 1er semestre 2020, s’expliquant principalement par des frais d’OSD, comptabilisés pour la période courant du 19 mai 2021 au 30 juin 2021 pour 0,30 M€, et également par la reprise de l’activité et l’arrêt des mesures de chômage partiel. Malgré cette augmentation, les frais opérationnels enregistrent une diminution de 27 points pour représenter 107% du chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, contre 134% en 2020. Cette évolution marque la poursuite constante des efforts de rationalisation des frais fixes.

Les autres charges opérationnelles non courantes au cours du 1er semestre 2020 correspondent quant à elles aux frais engagés sur le projet de cession de l’activité Genou. La perte opérationnelle affiche ainsi une amélioration de 16%, à -1,71 M€ contre -2,04 M€ à la même période en 2020.

Après prise en compte des charges financières, la perte nette s’établit à -1,83 M€ au 30 juin 2021, en réduction de 24% par rapport à -2,41 M€ au 1er semestre 2020.

Trésorerie

Au 30 juin 2021, IMPLANET dispose d’une trésorerie de 0,37 M€ (contre 1,14 M€ au 31 décembre 2020). Pour rappel, la Société a signé, en janvier 2021, un programme de financement d’OCA avec la société Nice & Green pour un montant total de 5,0 M€. À la date de publication du communiqué, 2,85 M€ sont encore disponibles et restent à être souscrits par Nice & Green.

Perspectives 2021

Grâce à l’intégration d’OSD en mai 2021, IMPLANET propose désormais une gamme complète de produits innovants dans la chirurgie du rachis. Les complémentarités géographiques des deux structures offrent également des perspectives de développement à l’international à l’ensemble de la gamme.

Au second semestre 2021, l’activité devrait s’accélérer avec, en particulier :

Le report des premières chirurgies Madison aux États-Unis, dans le cadre du partenariat stratégique avec KICo ;

Les premières chirurgies du rachis, faisant suite à l’accord de distribution exclusif de la gamme REFLECT® de GLOBUS MEDICAL, auprès de 15 centres universitaires français spécialisés en chirurgie pédiatrique du rachis ;

Les premières livraisons de JAZZ®et de la plaque cervicale OSD à ulrich medical® dans le cadre du contrat de distribution signé en juin dernier.

Rappel des faits marquants du 1er semestre 2021

Accord d’acquisition de la société OSD, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis ;

Obtention de l’homologation de la prothèse totale de genou MADISON TM par la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour une commercialisation en Australie ;

par la (TGA) pour une commercialisation en Australie ; Signature d’un partenariat stratégique avec ulrich medical® pour la distribution des implants JAZZ® et de la plaque cervicale OSD ;

Accord de distribution exclusif avec GLOBUS MEDICAL pour la commercialisation d’un système exclusif de traitement de la déformation en France auprès des 15 centres universitaires spécialisés en chirurgie pédiatrique du rachis afin de renforcer nos parts de marché.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2021 est disponible sur le site d’IMPLANET ainsi que sur le site de l’AMF.

Prochain événement financier :

- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 12 octobre 2021 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, une solution complète et innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ et OSD), ainsi que l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothétique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’IMPLANET, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 29 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,0 millions d’euros en 2020. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). En mai 2021, IMPLANET acquiert la société Orthopaedic & Spine Development (OSD), spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis, proposant une gamme de produits complémentaires à l’implant de dernière génération JAZZ® (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

1 L’activité Rachis intègre depuis le 19 mai 2021 le chiffre d’affaires réalisé par OSD, soit 0,52 M€.

