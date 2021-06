IMPLANET signe un contrat de distribution avec l'américain Globus Medical

La biotech Implanet a annoncé un contrat exclusif de distribution du système de correction de la scoliose "Reflect" de la société Globus Medical auprès des 15 centres universitaires français spécialisés en chirurgie pédiatrique du rachis. Globus Medical est une société américaine spécialisée dans le domaine des solutions musculosquelettiques. Elle a réalisé 789 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020.



La solution Reflect est un système de correction de la scoliose pédiatrique qui offre un ensemble complet d'implants et d'instruments pour la correction de la déformation sans fusion.



Ce système permet de bloquer à l'aide de vis et d'une tresse, la partie " convexe " de la déformation, la croissance modulée de la partie concave vient progressivement redresser la déformation et évite dans plus d'un cas sur deux d'avoir recours à une fusion vertébrale à la fin de l'adolescence.



Les premières chirurgies sont programmées dès juin 2021.



La solution sera présentée à l'occasion du prochain Congrès SFCR (Société Française de Chirurgie Rachidienne) du 17 au 19 juin 2021.