IMPLANET un peu plus fragilisé par le coronavirus

Implanet chute de plus de 7% à 1,195 euro pour une capitalisation boursière de quatre millions d'euros. En novembre 2013, lors de son introduction en Bourse, la medtech spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou valait 39 millions. Manifestement, la société bordelaise n'a pas été à la hauteur des attentes des investisseurs, qui croyaient au potentiel de Jazz, son implant du rachis, et Madison, ses activités de prothèses du genou. En 2019, Implanet a accusé une perte nette de 3,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 7,4 millions, en hausse de 10%.Lors de la publication de ces résultats, fin février, le groupe gardait confiance grâce à des ventes en hausse et des coûts en baisse.Mais le coronavirus est passé par là, mettant en sourdine les ambitions du fabricant de Jazz. Hier soir, ce dernier a annoncé une chute de 32% de son chiffre d'affaires semestriel à 2,59 millions d'euros. Sur le seul deuxième trimestre, soit au coeur de la crise, les ventes ont flanché de 46%.Une contraction malheureusement logique, les hôpitaux du monde entier ayant abandonné les opérations non essentielles pour des raisons de sécurité et pour soigner les malades du Covid-19.A cet égard, les données mensuelles dévoilées pour l'occasion par Implanet sont éloquentes. Alors que le groupe avait réalisé en janvier 111% de ses ventes de janvier 2019, ce taux est tombé à 11% en avril...avant de remonter à 80% en juin.Pour autant, le groupe continue d'y croire. Il estime que si la tendance observée fin juin se poursuit, il pourrait, grâce à ses fondamentaux, rattraper une partie du retrait observé à fin juin, sans toutefois en rattraper la totalité, comparé à 2019.Implanet a par ailleurs rassuré sur ses finances. La medtech a assuré que sa trésorerie était sécurisée grâce aux mesures prises et aux aides reçues.Au 30 juin, sa trésorerie s'élevait à 0,97 million d'euros, grâce à un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 0,80 million d'euros, et d'autre part, des Etats-Unis avec le financement d'un prêt PPP (Paycheck Protection Program) s'élevant à 79 000 dollars.En tout cas, Implanet ne compte plus sur le cash qu'il aurait récupéré de la cession de son activité de prothèses de genou Madison (39% des ventes totales de 2019). Il en effet mis un terme aux négociations exclusives annoncées en mai dernier.