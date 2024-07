Des sentiments contradictoires

La semaine commence sur une note d'hésitation au sein des bourses européennes et américaines. Les investisseurs sont pris en étau entre la période d'incertitude qui s'ouvre en France et la volonté de tourner la page pour se concentrer sur les prochains événements macro/micro de taille qui se profilent dans les prochaines séances. Je fais bien évidemment référence à l'inflation américaine, qui constitue le point d'orgue de cette semaine et des premières publications semestrielles, qui actent le début d'une période faste pour les analystes.