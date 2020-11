IMSEE : Réunion du 12ème Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques

L'IMSEE a réuni, vendredi 27 novembre, le 12ème Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques, exceptionnellement en visioconférence.

Le Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques, qui joue un rôle consultatif auprès de S.E.M Le Ministre d'Etat, a ainsi pu, malgré le contexte actuel, avoir connaissance de l'activité en cours au sein de l'IMSEE et des projets à venir.

En effet, au cours de cette séance, présidée par Monsieur Pierre-André CHIAPPORI, Sophie VINCENT, Directeur, a présenté les études réalisées au cours de l'année en complément des publications habituelles, dont le rythme a été maintenu nonobstant l'actualité et la situation inédite qui ont généré des travaux et analyses complémentaires dont certains en soutien à des Services du Gouvernement.

Ainsi, en complément des publications-clefs de l'IMSEE (Monaco En Chiffres, Rapport PIB, Bulletins trimestriels de l'Economie, Observatoires et Focus sectoriels), de nouveaux focus thématiques ont également été publiés : Place des femmes dans le monde de l'entreprise, Numérique, Travailleurs indépendants, ou encore Travail intérimaire.

Le rapport sur la Consommation de produits psychoactifs et autres usages sans substance (Enquête ESPAD) a été rendu le 23 septembre dernier, dans le cadre d'une Conférence ouverte au public.

Autres principaux sujets traités depuis la dernière réunion du Conseil Scientifique : une étude sur l'emploi transfrontalier, en collaboration avec l'INSEE PACA, ou encore la mise en place d'indicateurs de suivi des violences commises envers les femmes, concrétisée par une première publication sur ce sujet en janvier dernier, en partenariat et avec le support du Comité pour la Promotion et la Protection des droits des femmes.

En parallèle, outre divers programmes internes concernant soit le développement de nouveaux traitements et outils, soit le suivi de données sensibles et d'actualité, l'IMSEE poursuit également la mise en place d'une étude relative à la mesure des écarts de salaires entre les hommes et les femmes et prendra part, en collaboration avec la DPUM, à une enquête mobilité sur le territoire élargi des Alpes Maritimes. Enfin, une orientation internationale est désormais enclenchée par l'IMSEE, qui s'attache à participer aux échanges organisés par EUROSTAT ou encore la Division Statistique de l'ONU, entre les instituts nationaux de la statistique de nombreux pays. Cette dimension internationale permet à la fois de faire connaître les données et statistiques de la Principauté et les travaux de l'IMSEE, tout en donnant la possibilité à ce dernier d'avoir des discussions méthodologiques et des retours d'expérience sur les dernières études et pratiques de leurs homologues.

L'ensemble des publications de l'IMSEE est disponible sur le site imsee.mc et téléchargeable gratuitement.