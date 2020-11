IMSEE: le rapport PIB pour l'année 2019 vient de paraître

Après la baisse de 2017 (-3,5 %), et le rebond de 2018 (+6,0%), le PIB de la Principauté poursuit sa croissance en 2019 et atteint 6,63 milliards d'euros (contre 6,09 milliards en 2018) soit une augmentation de 7,5 % en volume, correction faite de l'inflation (cf. tableau 1).

En 2019, toutes les composantes du PIB progressent. Comme l'année précédente, c'est l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui augmente le plus (+13,8 % cf. tableau 2).

L'emploi continue de croître en 2019, dans le privé comme dans le public, avec 1 564 salariés supplémentaires (+2,8 %) au mois de décembre. La masse salariale augmente (+4,6 %). Elle représente près de la moitié du PIB (44,8 %) hors subventions. Cela correspond à la redistribution sous forme de salaires et cotisations de la richesse annuellement créée.

Les impôts versés sur les produits augmentent assez fortement (+5,8 %) : ils contribuent à hauteur de 12,4 % à la richesse produite. C'est principalement la croissance de la TVA mais aussi dans une moindre mesure celle des droits de mutation qui expliquent cette augmentation.

Le montant des subventions progresse (+1,5 %) quasiment au même rythme qu'en 2018 (+1,7 %).

Les performances économiques sectorielles font apparaître, comme tous les ans, de grandes disparités selon l'activité (cf. tableau 3). Huit Grands Secteurs d'Activité (GSA), sur les douze que compte l'économie monégasque, ont vu leur PIB sectoriel augmenter. Mais cette croissance est surtout le fait de deux secteurs : l'Administration, enseignement, santé et action sociale et les Activités financières et d'assurance.

Les trois secteurs économiques les plus importants de la Principauté, en termes de PIB, sont les Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, les Activités financières et d'assurance et la Construction. Ils représentent près de la moitié (44,4 %) de la richesse produite.

Le PIB « per capita » s'élève à 75 942 euros. Il progresse de +5,8 % en volume (cf. tableau 4). Le PIB par salarié, indicateur de productivité, augmente également de +4,6 % à 114 600 euros (cf. tableau 5).

Ces excellents résultats témoignent de la bonne santé économique et du dynamisme de la Principauté. Toutefois, la crise sanitaire actuelle, et ses conséquences sur l'économie monégasque, auront sans nul doute des répercussions sur cet agrégat en 2020. En effet, il est à craindre qu'à l'instar des autres pays, le PIB 2020 soit certainement en nette baisse l'an prochain, même si la Principauté peut compter sur son attractivité et sa solidité économique.

Tableaux :