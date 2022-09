INDE RUPEE-Rupee trouve un soulagement alors que les rendements américains et le dollar reprennent leur souffle

La roupie indienne s'est renforcée jeudi, alors que la décision de la Banque d'Angleterre d'acheter des obligations à long terme a provoqué un recul des rendements américains et du dollar, bien que les investisseurs soient restés prudents dans le cadre du rallye de secours.

La roupie était en hausse de 0,3 % à 81,6950 à 0451 GMT, après s'être raffermie à 81,5875. La monnaie a atteint un plus bas record de 81,95 mercredi et avait baissé de près de 3 % au cours des six dernières sessions malgré le soutien de la Reserve Bank of India.

Les actions asiatiques ont bondi après la baisse de 1,3 % du Dollar Index et le recul de 30 points de base des rendements américains au cours de la nuit. La BoE a déclaré mercredi qu'elle achèterait autant de dette publique que nécessaire après que les plans de réduction des impôts du gouvernement britannique aient déclenché le chaos financier.

Les investisseurs se sont toutefois méfiés de la durée de cette période de calme, car la Réserve fédérale américaine semble prête à maintenir les taux plus élevés pour plus longtemps.

"Globalement, la roupie devrait rester sous pression et nous nous dirigerons vers 82 (par dollar) à terme", a déclaré Sajal Gupta, responsable des devises et des taux chez Edelweiss Securities.

L'important déficit commercial de l'Inde est une préoccupation majeure et peut freiner la roupie même si elle surpasse relativement ses homologues asiatiques, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Dhiraj Nim, économiste et stratège chez ANZ Research, a souligné les risques d'une inflation élevée. "Les inquiétudes concernant l'inflation importée des prix des matières premières restent contenues même avec une roupie plus faible", a-t-il déclaré dans un rapport.

Les commentaires sur l'inflation seront suivis avec attention lors de la décision du comité de politique monétaire de la RBI vendredi. Depuis la dernière réunion de politique monétaire, l'inflation de détail a de nouveau dépassé les 7 %, manquant la bande cible de la RBI pour le huitième mois consécutif.

De plus, les attentes d'une hausse de 50 points de base ont augmenté en raison de la pression exercée sur la roupie par les importantes hausses de taux aux États-Unis. (Reportage d'Anushka Trivedi à Mumbai ; Montage de Savio D'Souza)